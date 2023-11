Sprovođenjem ključnih reformi ubrzati pristupni put Crne Gore ka EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će odlučno i posvećeno raditi na realizaciji strateškog cilja, a to je ubrzanje dinamike pristupanja Evropskoj uniji (EU), poručio je ministar finansija, Novica Vuković, prilikom prvog zvaničnog susreta sa ambasadorkom EU u Crnoj Gori, Oanom Kristinom Popom.

Popa je naglasila značaj uloge Ministarstva finansija u presudnom trenutku za proces pristupanja Crne Gore EU.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, izrazila očekivanje EU da će Crna Gora iskoristiti trenutni zamajac politike proširenja, kako bi sprovela ključne reforme neophodne za ubrzanje pristupnog puta ka Uniji, za šta je EU spremna da obezbijedi obimnu ekspertsku i finansijsku podršku, uključujući i podršku putem Plana rasta za Zapadni Balkan.

Vuković je istakao da je svjestan uloge koju Ministasrtvo finansija ima u procesu pristupanja EU, uzimajući u obzir uključenost tog Vladinog resora u većinu pregovaračkih poglavlja.

On je kazao da će, u tom kontekstu, učiniti sve napore da se ekonomski dijalog sa EU ubrza na svim nivoima, omogućivši punu angažovanost unutrašnjih institucionalnih kapaciteta i podstičući međusobnu saradnju institucija.

„Sa aspekta javnih finansija, informisao je da se već radi na optimizaciji potrošnje i stvaranju uslova za dugoročno održivo finansiranje, kao i da je u toku analiza stanja preduzeća u državnom vlasništvu, njihove efikasnosti i definisanje budućih politika uspješnog poslovanja istih“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su ocijenili da će ubuduće intenzivno raditi na identifikoivanju potreba u reformskom procesu i podsticati veću iskoristljivosti dostupnuh mogućnosti finansiranja iz fondova EU.

