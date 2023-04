Spremni da postiču saradnju sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kina je spremna da kontinuirano podstiče praktičnu saradnju sa Crnom Gorom sa ciljem zajedničkog napretka i novih uspjeha, saopštio je kineski ambasador u Podgorici, Fan Kun.

On je na sastanku sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimirem Jokovićem, istakao značaj i kontinuirano zalaganje Jokovića u razvijanju saradnje između dvije prijateljske zemlje.

Tokom susreta, predstavnici kineske delegacije su saopštili da su zainteresovan za saradnju u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i prepoznali značaj tih sektora za dalji razvoj Crne Gore.

Fan je obavijestio Jokovića da će uskoro biti zvanično otvoren treći sajam u okviru mehanizma saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, gdje su crnogorske kompanije dobrodošle da aktivno učestvuju i promovišu svoju ponudu u Kini.

Joković je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, predstavio trenutno stanje i perspektive sektora koje pokriva njegov resor, kao i značajne projekte i investicije koje su u toku. Posebno je istakao značaj saradnje sa Kinom u oblasti infrastrukture, uzgoja voća i povrća, kao i razvoja ruralnih područja.

Joković je naveo da Vlada pridaje veliki značaj razvoju saradnje sa Kinom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je spremno da održava blisku komunikaciju sa kineskom ambasadom u cilju daljeg razvoja mogućnosti za izvoz crnogorskih poljoprivrednih proizvoda u Kinu, privlačenja većeg broja kineskih turista i kineskih investicija, te kontinuiranog unapređenja prijateljskih odnosa Kine i Crne Gore.

Delegacija Kine je izrazila spremnost za saradnju u tim oblastima, uz naglasak na razmjenu znanja, tehnologije i iskustava. Takođe su naveli da će kineske kompanije aktivno učestvovati u projektima u Crnoj Gori, što će doprinijeti daljem razvoju naše zemlje i jačanju veza između dvije zemlje.

Joković je kazao da je zadovoljan posjetom Fana, te istakao da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastaviti sa jačanjem saradnje sa Kinom u interesu daljeg razvoja Crne Gore.

