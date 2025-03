Spremne obveznice za zaduženje do 900 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u četvrtak na predlog Ministarstva finansija odlučila da se zaduži emitovanjem državnih obveznica u ukupnom iznosu do 900 miliona EUR, saznaju Vijesti.

Izvor Vijesti iz izvršne vlasti je kazao da je o tome odlučeno u četvrtak na sjednici, a na osnovu Zakona o budžetu za ovu godinu.

“Od ove sume na stranom tržištu će se ići sa iznosom do 800 miliona EUR, a na domaćem do 100 miliona EUR”, kazao je izvor Vijesti.

On je objasnio da će na domaćem tržištu obveznice pored banaka moći da kupe i građani.

“Od ukupnog zaduženja 500 miliona je za vraćanje starih dugova po osnovu ranije emitovanih obveznica iz 2018. koje dolaze na naplatu u aprilu”, rekao je izvor Vijesti.

Odlukom Vlade zadužuje se Ministarstvo finansija da u saradnji sa Bank of America, Citi Group, Intesa bankom, Societe Generale Bank, OTP bankom i pravnim kućama preduzme sve neophodne aktivnosti i pripremi sva neophodna dokumenta potrebna za realizaciju emisije obveznica.

Takođe, ovlašćen je ministar finansija Novica Vuković da potpiše sva neophodna dokumenta potrebna za pripremu realizacije emisije obveznica, dok se Ministarstvo zadužuje da dokumenta potrebna za realizaciju emisije obveznica dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje.

Sve procedure oko emitovanja obveznica moraju biti završene do kraja marta kao i sama njihova prodaja – zaduženje na međunarodnoj berzi, kako bi Vlada mogla da vrati dug koji dospijeva početkom aprila.

Kolika će biti kamata na ovo zaduženje biće poznato tek kada se emituju obveznice i njihovi kupci daju ponude u kojem će navesti iznose prinosa – kamata.

Predlogom budžeta i planom ostvarenja prema mjesecima, planirano je zaduženje od 700 miliona EUR u martu, a u aprilu još 50 miliona od domaće emisije. Ona su potrebna jer u aprilu državi na plaćanje dospijevaju rate starog duga od 509 miliona EUR.

Ovom novom odlukom se taj plan zaduženja po mjesecima malo mijenja. Predlogom budžeta Vlada se ukupno može zadužiti za finansiranje, vraćanje dugova i stvaranje zalihe za narednu godinu do 1,14 milijardi. Vlada ukupno ove godine treba da vrati 821 milion EUR starih dugova.

Za septembar je predviđeno još jedno zaduženje od 135 miliona EUR.

