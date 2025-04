Sporazumi sa UAE isključivo u interesu građana Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sporazumi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) isključivo su u korist svih građana Crne Gore, u skladu su sa nacionalnim zakonodavstvom i regulativom EU, a neutemeljene optužbe štete državi kao investicionoj destinaciji, poručila je ministarka javnih radova Majda Adžović.

Ona je, komentarišući Sporazum o saradnji između Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kazala da je ekonomski razvoj i bolji standard građana, uz vladavinu prava i članstvo u EU, 44. Vlada postavila kao ključne prioritete.

„U tom smislu, međudržavni sporazumi o ekonomskoj saradnji osnova su za investicije i konkretne projekte u različitim oblastima. Konkretno, sa Vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisana su dva sporazuma – Sporazum o ekonomskoj saradnji i Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoju nekretnina i njima se definiše da Vlada UAE stoji iza kompanija, koje bi u daljim pregovorima mogle da predlože određene projekte“, rekla je Adžović Pobjedi.

Prema njenim riječima, i najrazvijenije države svijeta bore se da osiguraju saradnju sa UAE i svima su poželjan partner, a kroz ove sporazume garantuje se kredibilnost investitora i dolazak u Crnu Goru samo onih najboljih.

„Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoju nekretnina omogućava da se osigura izgradnja dva velika turistička projekta, jedan na jugu i jedan na sjeveru države, koji bi potpuno promijenili sliku naše ekonomije – obogatili bi turističku ponudu, direktno doprinijeli ravnomjernom razvoju i pomogli prvenstveno lokalnim samoupravama i zajednici. Razvoj turizma je jedan od zajedničkih interesa, a prostora za saradnju je daleko više“, objasnila je Adžović.

Kroz Sporazum o ekonomskoj saradnji stvoren je, kako je navela, okvir za ulaganja u brojne druge oblasti poput energetike, industrije, bezbjednosti, telekomunikacija, infrastrukture, poljoprivrede, finansijske tehnologije.

„U planu je razrada pojedinačno svake od ovih oblasti, kako bismo ušli u veliki investicioni ciklus, neophodan za dalji ekonomski rast“, dodala je Adžović.

Na pitanje kakav će aranžman biti sa potencijalnim investitorom nakon što se usvoji Sporazum, Adžović je odgovorila da su sporazumi osnova za saradnju u različitim oblastima, dok bi svi detalji potencijalnog aranžmana sa investitorom bili predmet ugovora o konkretnom projektu.

„Važno je istaći da će, na osnovu zajednički identifikovanih projekata od strateškog značaja i javnog interesa, Vlada UAE predložiti investitore, i za njih garantovati, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore“, kazala je Adžović.

Svakako, ukoliko dođe do pregovora o zaključenju ugovora o investiciji, ova Vlada će zagovarati model zajedničkog ulaganja. Tako bi država u investiciju ušla sa ulogom u vidu zemljišta, koje ostaje svojina države, odnosno država bi imala svojstvo suinvestitora u projektu.

„Pored primarnog cilja da se investicija uspješno realizuje na dobrobit svih građana, interes države je da osigura svoje učešće i dodatne prihode kroz ovaj lukrativan posao. Važno je napomenuti da će, kao i u slučaju sporazuma, posljednju riječ o potencijalnom ugovoru za konkretnu investiciju dati poslanici u Skupštini, čime se obezbjeđuje potpuna transparentnost cijelog procesa“, zaključila je Adžović.

