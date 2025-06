Spajić: Zatvaranje Poglavlja 5 važan korak ka završetku pregovora

Podgorica, Brisel (MINA-BUSINESS) – Zatvaranje Poglavlja 5 značajan je korak ka konačnom cilju i završetku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU), poručio je premijer Milojko Spajić, navodeći da to poglavlje ima posebnu težinu jer odražava kvalitet upravljanja kroz transparentnost, odgovornost i efikasno sprečavanje korupcije.

Crna Gora je večeras, na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, zatvorila poglavlje 5 – Javne nabavke, prvo poglavlje iz Klastera 1 (Temeljna prava), čime je ukupan broj privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja porastao na sedam.

Kako se navodi u saopštenju Vlade, Spajić je zahvalio poljskom predsjedništvu, državama članicama i Evropskoj komisiji (EK) na podršci u zatvaranju poglavlja o javnim nabavkama.

„Zatvaramo prvo poglavlje iz Klastera Temeljna prava u istoriji proširenja EU po novoj metodologiji. Pratimo dinamiku baziranu na eksportskoj procjeni EK. I do kraja godine imaćemo još mnogo razloga za slavlje”, poručio je Spajić.

Zatvaranje Poglavlja 5, kako je rekao, značajan je korak ka zajedničkom konačnom cilju – završetku pregovora o pristupanju.

On je podsjetio da je taj proces, nakon sedam godina, otključan prije tačno godinu dana, dobijanjem IBAR-a.

“Prije šest meseci, na prethodnoj Međuvladinoj konferenciji, zamolio sam vas da imate povjerenja u našu motivaciju, odlučnost i sposobnost da vam do 2028. godine isporučimo 28. državu članicu EU”, rekao je Spajić.

Kako je istakao, kontinuitet je od suštinskog značaja u tom maratonu.

“Potrebno je da zatvorimo poglavlja tempom koji će nam omogućiti da ispunimo naše evropske ambicije”, istakao je Spajić.

On je kazao da poglavlje koje je danas Crna Gora zatvorila ima posebnu težinu, jer direktno odražava kvalitet upravljanja – kroz transparentnost, odgovornost i efikasno sprečavanje korupcije.

To, prema njegovim riječima, dolazi kao nastavak prošlonedjeljnog priznanja dobijenog u Dablinu za odlučne akcije i rezultate na polju suzbijanja nelegalnog prometa duvana.

“Crna Gora je otvorena za poslovanje, a zatvorena za kriminal i korupciju”, poručio je Spajić.

Kako je istakao, napredak postignut u okviru Poglavlja 5 – Javne nabavke pokazuje institucionalnu zrelost Crne Gore i njenu sposobnost da primjenjuje evropske standarde u oblastima koje su neophodne za funkcionisanje vladavine prava i obezbjeđivanje integriteta javne uprave.

“Takođe, jača ukupni kredibilitet naših reformskih napora, ne samo u okviru procesa pristupanja već i u postizanju evropskih standarda kao buduće države članice EU”, dodao je Spajić.

Direktor Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Hert Jan Kopman čestitao je Spajiću, Vladi Crne Gore i društvu u cjelini.

“Drago mi je što smo ovdje poslije samo šest mjeseci da zatvorimo još jedno poglavlje koje je rezultat vaše ozbiljnosti, posvećenosti i kredibilnog planiranja”, rekao je Kopman.

Kako je dodao, to je svjedočanstvo procesu EU proširenja zasnovanom na zalugama.

“I ovo je veliki signal o tome cijelom regionu. Crna Gora ispunjava obaveze u skladu sa postavljenim planom. Sigurni smo da će tokom ove godine biti još međuvladinih konferencija na kojima ćemo moći zajedno slaviti”, poručio je Kopman.

On je rekao da se danas slavi progres Crne Gore i ubrzavanje sprovođenja EU reformi.

“Sa naše tačke gledišta, sljedećih nekoliko mjeseci ove godine su krucijalni za završetak značajnih reformi, što nas uvodi u narednu godinu sa pozitivnim momentumom i sa dobrim izgledima da se ostvari ambicija da završite pregovore”, naveo je Kopman.

On je istakao da je elektronski sistem javnih nabavki drastično smanjio čak i mogućnost i rizik korupcije u toj oblasti.

“Na ovom putu treba nastaviti istom dinamikom i zajednički ćemo raditi na tome”, kazao je Kopman.

Stalna predstavnica Poljske pri EU, predsjedavajuca konferencijom, Agnieszka Bartol, kazala je da je prihvatanje novih članica geostrateški imperativ i potreba EU.

“Vaša budućnost je sa nama i što prije. Uvijek možete računati na podršku i pomoć Poljske na tom putu”, kazala je Bartol.

Ona je pozdravila korjenite reforme koje je Crna Gora sprovela u javnim nabavkama.

Kako se navodi u saopštenju, Spajić je, tokom izlaganja na Međuvladinoj konferenciji, istakao apsolutnu posvećenost Crne Gore vladavini prava, jačanju standarda građana, dobrosusjedskoj politici, evropskim inregracijama.

“Uz vašu podršku, do kraja ove godine, trebalo bi da budemo spremni da zatvorimo još pet poglavlja – sa dodatnom vjerovatnoćom da ćemo postići unutrašnju spremnost za još dva”, kazao je Spajić.

Kako je istakao, pregovaračka struktura i svi resori rade vrijedno i dobro, u tijesnoj saradnji sa EK.

“Obećavamo da ćemo zaslužiti vaše odobrenje da zatvorimo ove godine koliko i u prethodnih dvanaest. Bićemo šestostruko uspješni”, zaključio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS