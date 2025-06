Spajić: Zatvaranje poglavlja 5 izvanredan uspjeh

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, nakon izvanrednog uspjeha koji je postigla zatvaranjem Poglavlja 5 – Javne nabavke, pokazala da se ne libi da se uhvati u koštac sa najvećim izazovima u procesu pregovora, poručio je premijer Milojko Spajić.

„Sa komesarkom za proširenje Martom Kos na crnogorskom dijelu table učinka simbolično najavljen “zeleni talas” novih rezultata koji Crnu Goru 2028. vode u Evropsku uniju (EU)“, napisao je Spajić na mreži X.

Iz Kabineta predsjednika Vlade je saopšteno da je Kos čestitala Crnoj Gori i dodala da je zatvaranjem poglavlja 5 napravljen još jedan korak naprijed na putu ka EU.

“Zajedno jačamo mehanizme vaše zemlje u borbi protiv korupcije, obezbjeđujući slobodnu konkurenciju i jednak tretman za sve. Imate moju punu podršku” napisala je Kos u objavi tim povodom.

