Spajić: Vraćamo dostojanstvo svakom pojedincu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je svojim odlukama vratila dostojanstvo svakom pojedincu i unaprijedila položaj i prava zaposlenih, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Sprovodeći programe Evropa sad 1 i 2, povećali smo naknade za rad (plate) i za minuli rad (penzije), unaprijedili smo položaj i prava zaposlenih, dok nezaposlenost bilježi istorijski minimum. Ispunili smo data obećanja, tako da su minimalna i prosječna zarada dostigle 600/800 EUR, odnosno hiljadu EUR, a poresko opterećenje na rad najniže je u Evropi dok je istovremeno amortizovan i teret reformi o trošku poslodavaca”, napisao je Spajić na mreži X, čestitajući Praznik rada.

On je rekao da su politike Vlade usmjerene i na ispravljanje nepravdi prošlosti.

“Zato je minimalna penzija povećana na 450 EUR, uključujući i srazmjerne penzionere koji su uvijek bili zapostavljeni. Višemilionskom intervencijom namirili smo potraživanja bivših radnika propalih preduzeća, poput KAP-a, “Radoja Dakića”, Košute i brojnih drugih”, poručio je Spajić.

Prema njegovim riječima, posvećenim radom sačuvali su radna mjesta u Institutu “Simo Milošević”, a po istom principu, kako je naglasio, sačuvaće i druga, strateški važna za razvoj i privredu Crne Gore.

“Svojim odlukama vraćamo dostojanstvo svakom pojedincu i do kraja ispunjavamo i ispunićemo sva obećanja data građanima koji vjeruju u evropsku i razvijenu Crnu Goru”, zaključio je Spajić.

