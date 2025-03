Spajić: Vlada utvrdila međudržavni sporazum sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je utvrdila međudržavni sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), kazao je premijer Milojko Spajić navodeći da će taj sporazum omogućiti dva velika turistička projekta u Crnoj Gori.

“Vlada je upravo utvrdila međudržavni sporazum sa UAE koji će omogućiti razvoj dva velika turistička projekta – jedan na jugu, jedan na sjeveru naše zemlje”, naveo je Spajić u objavi na platformi X.

On je kazao da je konkretna lokacija i dalje otvorena za razmatranje.

“Neka najbolji pobijedi”, dodao je Spajić.

Iz Vlade su rekli da su na telefonskoj sjednici utvrdili Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE.

“Ovim dokumentom će se uspostaviti pravni okvir za nastavak unapređivanja ekonomske saradnje u obasti turizma, sa fokusom na projekte na jugu i sjeveru Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da sporazum definiše razvoj projekta na jugu Crne Gore i skijališta na sjeveru države, kao integrisanog razvoja turizma i nekretnina mješovite namjene.

“Na osnovu zajednički identifikovanih projekata od strateškog značaja i od javnog interesa za ekonomski razvoj obje države, Vlada UAE predlaže i garantuje da investitori sa sjedištem u UAE subjektima iz privatnog sektora sarađuju sa Vladom Crne Gore, a u cilju pune izvodljivosti i realizacije projekata”, kaže se u saopštenju.

Sporazumom je, kako se dodaje, predviđeno i osnivanje uajedničke komisije čiji će zadatak biti praćenje realizacije projekata.

Iz Vlade su rekli da se dokument zaključuje na pet godina i automatski će se obnavljati za uzastopne periode od pet godina, sve dok jedna od strana ne odluči da ga raskine.

“Takođe, uz uzajamnu saglasnost, dvije strane mogu dopunjavati i mijenjati sporazum u formi posebnih protokola, koji će činiti sastavni dio ovog sporazuma”, dodaje se u saopštenju Vlade.

Oni su podsjetili da su utvrdili Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između vlada Crne Gore i UAE o ekonomskoj saradnji, i prihvatili tekst sporazuma.

“Dokumentom uspostavlja se pravni okvir za nastavak unapređivanja ekonomske saradnje u oblastima koje su definisane kao obostrano korisne, uključujući, ali ne i isključivo: telekomunikacije, saradnju u oblasti vazduhoplovstva, investicije i promociju investicija, inftastrukturu, izgradnju, trgovinu robom i uslugama, turizam, mala i srednja preduzeća, poljoprivredu, elektronsku uprava i druge oblasti ekonomske, tehničke i trgovinske saradnje koje će biti uzajamo dogovorene”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS