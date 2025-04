Spajić: Veliki rad tek predstoji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, potvrđivanjem sporazuma o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), dobija samo šansu da razvija projekte, saopštio je premijer Milojko Spajić i dodao da tek predstoji veliki rad.

„Potvrđivanjem sporazuma o ekonomskoj saradnji sa UAE, Crna Gora dobija samo šansu da razvija projekte u oblasti turizma, energetike, infrastrukture i IT-a i tako obezbijedi velike investicije. Ratifikacija sporazuma je samo mali korak, sad je tek veliki rad ispred nas“, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

On je dodao da će nove investicije, tamo gdje su poželjne, obezbijediti ekonomski rast, što će doprinijeti značajno većim platama i boljim radnim mjestima, ali i većim prihodima države koja će time poboljšati zdravstvo, školstvo, puteve i bezbjednost.

„Sigurni smo da ćemo u otvorenom društvenom dijalogu, uz saglasnost lokalnih zajednica, zajednički doći do najboljih razvojnih projekata koji će biti na korist svim građanima Crna Gore. Da bi bila vječna, mora biti izvrsna i bogata“, poručio je Spajić.

