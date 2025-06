Spajić: U Crnoj Gori se nikada nije bolje živjelo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se nikada nije bolje živjelo, saopštio je premijer Milojko Spajić i dodao da je primjetan kontinutitet rasta standarda građana.

„Postoje komentari zadovoljstva i nezadovoljstva, ali svi možemo da zaključimo da se u Crnoj Gori nikada nije bolje živjelo. Vidimo i po putovanjima, naši građani su svuda po Evropi i po svijetu i ovo nije kraj – standard građana će samo nastaviti da raste“, rekao je Spajić odgovarajući na pitanja novinara tokom svečanog puštanja u saobraćaj dionice Cetinje-Čevo na putu Cetinje-Čevo-Nikšić.

On je kazao da je politika 44. Vlade socijalna jednakost i mogućnosti za sve boljih poslova, primanja i penzija.

„Imamo prosječne plate preko hiljadu EUR, minimalne zarade od 600 i 800 EUR i minimalne penzije 450 EUR, koje su sada ponovo porasle, nakon usklađivanja“, rekao je Spajić.

Na pitanje kako je zadovoljan pripremom turističke sezone, imajući u vidu radove na putnoj infrastrukturi, blokade puteva i nepripremljene plaže, Spajić je odgovorio da često upućuje kritiku prema izvođačima da se mnogo više radi u julu i avgustu, nego za deset drugih mjeseci.

Komentarišući blokade puteva, Spajić je rekao da svako može da izrazi svoje mišljenje.

„Potpuno razumijemo građane, ali jako je bitno da građani imaju senzibiliteta za ono od čega se živi, a to je turizam, i da svojim djelovanjem ne ugrožavaju svoju budućnost“, poručio je Spajić.

On je, na pitanje kada se mogu očekivati prve investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, odgvorio da je sve usporeno i da se nažalost u Crnoj Gori, svaka inicijativa maksimalno pokušava kompromitovati i zakočiti.

„Tako da, nažalost, vidimo prilično sporu dinamiku realizacije stvari. Jako sam nezadovoljan zbog te činjenice, ali jednostavno tu smo gdje smo. Poboljšavamo našu državu svakog dana. Biće brže i jednostavnije procedure i procesi u budućnosti“, ocijenio je Spajić.

On je, govoreći o tenderskom postupku za koncesije aerodroma Podgorica i Tivat, rekao da je zamolio sve članove Tenderske komisije da se postupak vodi transparentno i kompetentno, onako kako je preporučila Svjetska banka i Međunarodna finansijska korporacija (IFC).

„Mislim da za sada imamo jako dobru saradnju sa SB i želio bih da se ta sjajna saradnja stvarno nastavi. Uskoro ćemo dobiti izvještaje od Tenderske komisije zajedno sa mišljenjem IFC-a“, zaključio je Spajić.

