Spajić: Trasa bulevara Tivat–Jaz mora do jula biti uređenija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trasa bulevara Tivat-Jaz do jula i ulaska u špic turističke sezone mora biti uređenija kako bi građani i turisti imali bolji pristup tivatskom aerodromu i kvalitetniji boravak na primorju, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je dodao da ta trasa do jula mora imati i tri nova kilometra asfaltirana.

“Na sastanku, koji sam inicirao sa izvođačem radova i partnerima na ovom strateškom infrastrukturnom projektu analizirali smo ključne izazove u gradnji, sa ciljem da, u jeku sezone, ti radovi budu što manja smetnja na jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica u zemlji”, napisao je Spajić na mreži X.

Prema njegovim riječima do sada je asfaltirano pet od 15,5 kilometara bulevara.

“Moramo raditi punom parom tokom cijele godine, kako bismo naredno ljeto dočekali sa više kvalitetnih puteva i manje saobraćajnih gužvi”, poručio je Spajić.

