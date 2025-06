Spajić: Tenderska komisija pažljivo da razmotri stavove IFC-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić pozvao je Tendersku komisiju za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat da pažljivo razmotri ekspertske stavove Međunarodne finansijske korporacije (IFC), kako bi se taj važan postupak doveo do kraja, u najboljem interesu Crne Gore.

IFC, kao konsultant u procesu davanja crnogorskih aerodroma u koncesiju, saopštila je ranije da je zabrinuta zbog odluke Tenderske komisije da odbaci tehničku ponudu jednog od dva ponuđača, pozivajući je da dostavi konkretno obrazloženje za to, jer će u suprotnom napustiti postupak.

Spajić je na mreži X naveo da je obraćanje Svjetske banke – IFC-a ozbiljno upozorenje da bi dovođenje u pitanje regularnosti tenderskog postupka za koncesiju aerodroma moglo naštetiti ugledu Crne Gore, evropskom putu i zatvaranju Poglavlja 5 – Javne nabavke za koje su, kako je naveo, ispunjeni svi uslovi.

“Pozivam Tendersku komisiju da pažljivo razmotri ekspertske stavove Svjetske banke – IFC, kako bismo ovaj važan postupak doveli do kraja, u najboljem interesu građana i Crne Gore”, poručio je Spajić.

