Spajić smatra da je narednih nekoliko godina ključno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za dalji razvoj Crne Gore ključno će biti narednih nekoliko godina, koje će obilježiti snažan infrastrukturni i reformski zamajac i tako ojačati ekonomiju i unaprijediti standard građana, saopštio je premijer Milojko Spajić na sastanku sa japanskim kolegom Šigeruom Išibeom.

„Naporno smo radili u prethodnih godinu i po da bismo bili spremni da pokrenemo velike infrastrukturne projekte“, rekao je Spajić na sastanku u Tokiju.

Iz Kabineta premijera su saopštili da je na sastanku bilo riječi o jačanju ekonomske saradnje, a Spajić upoznao Išiba sa potencijalima u oblastima energetike, zelene energije, infrastrukture, turizma, ekologije i visokih tehnologija.

Na sastanku je odlučeno i da se od jeseni ukinu vize između dvije države, što bi trebalo da bude značajan korak u pravcu jačanja saradnje, s obzirom da za to postoji ogroman potencijal, što potvrđuje i veliko interesovanje za Crnu Goru tokom Svjetske izložbe EXPO 2025 u Osaki.

Sagovornici su saglasni da počinje nova faza bilateralnih odnosa koja će trasirati dalje pravce crnogorsko-japanskog prijateljstva.

„Ovo je prvi put u našoj istoriji da se razgovor sa nekim zvaničnikom vodi na japanskom jeziku. Pročitao sam i Vaš diplomski rad i fasciniran sam Vašom percepcijom iako ste ovo pisali prije više od deceniju. Budite uvjereni da u Japanu Crna Gora sada ima velikog prijatelja i podržavaoca Vaše vizije razvoja i napretka”, kazao je Išiba.

Jedna od tema susreta bilo je otvaranje ambasade Crne Gore u Tokiju, te je dogovoreno je dinamiziranje aktivnosti kako bi se već do kraja godine mogli očekivati i konkretni koraci u tom pravcu.

„Zajednički je ocijenjeno da je u narednom periodu potrebno raditi na jačanju saradnje u oblasti prosvjete, nauke i inovacija kao i u domenu smanjenja rizika od katastrofa“, navodi se u saopštenju.

Tokom susreta bilo je riječi i o bezbjednosnim pitanjima, a posebno značajnom ocijenjena je saradnja Japana i NATO-a. U tom kontekstu naglašena je snažna podrška obje zemlje Ukrajini i iskazano očekivanje da će uz intervenciju američkih i evropskih saveznika doći do privremenog prekida vatre i uspostavljanja mira.

