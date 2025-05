Spajić: Sada je pravo vrijeme da se investira u Crnu Goru

Osaka, (MINA-BUSINESS) – Reforme su crnogorsku ekonomiju učinile konkurentnijom, a projekti u infrastrukturi, energetici, turizmu, ekologiji i visokim tehnologijama daće snažan zamajac njenom daljem razvoju, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Zato smo na Biznis forumu, koji je u saradnji sa Privrednom komorom (PKCG) upriličen u Osaki i na kojem je prisustvovalo preko 50 japanskih kompanija, prezentovali projekte od potencijalnog interesa i poručili da je sada pravo vrijeme da se investira u Crnu Goru”, napisao je Spajić na mreži X.

Forum je organizovala PKCG, u okviru svjetske izložbe EXPO Osaka 2025.

Izložba se održava od 13. aprila do 13. oktobra, na vještačkom ostrvu Yumeshima u Osaki.

Na sajmu učestvuje više od 160 zemalja, regija i međunarodnih organizacija.

Organizatori očekuju oko 28 miliona posjetilaca tokom šest mjeseci trajanja izložbe.

Glavna tema ovogodišnje svjetske izložbe je Dizajniranje budućeg društva za naše živote.

