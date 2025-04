Spajić pozdravio najavljeni sporazum EU i UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade, Milojko Spajić, pozdravio je inicijativu za potpisivanje trgovinskog i ekonomskog sporazuma između Evropske unije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Kako je predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, najavila ciljevi su jačanje odnosa sa UAE, liberalizacija trgovine robom i uslugama, ali i veći broj investicija, što je prema riječima Spajića, potvrda ispravnosti namjera Vlade da osnažuje odnose sa najuticajnijim globalnim akterima.

„Pozdravljamo inicijativu za kreiranje novog trgovinskog i ekonomskog sporazuma EU i UAE koje su pokrenuli predsjednik Mohamed bin Zajed i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen“, napisao je Spajić na mreži X.

On je dodao da je potpisom na Sporazum sa UAE, Crna Gora pokazala da je pouzdan i kredibilan partner najuticajnih globalnih aktera.

“Sada je na nama da realizujemo velike projekte i Crnoj Gori damo budućnost kakvu zaslužuje“, rekao je Spajić.

