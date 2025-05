Spajić: Posjeta Japanu dobar početak sjajnog prijateljstva dvije zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi EXPO 2025 i predstojeći susret sa premijerom Japana Šigeru Išibom, dobar su početak budućeg sjajnog prijateljstva dvije zemlje, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je tokom obraćanja na svečanosti povodom Nacionalnog dana Crne Gore, koji je danas obilježen na Svjetskoj izložbi u Osaki, rekao da Crna Gora Nacionalni dan na EXPO obilježava svega nekoliko dana nakon velikog državnog praznika 21. maja – Dana nezavisnosti.

On je poručio da je za Crnu Goru da bi uspjela u vremenu globalnih izazova od presudnog značaja da odabere put razvoja na bazi znanja, a Japan je, kako je kazao, upravo najbolji učitelj i primjer.

“Stoga je, siguran sam, sazrelo vrijeme da odnose naše dvije zemlje koji će za koju godinu bezmalo dostići pun vijek i po trajanja, nadgradimo u brojnim oblastima od zajedničkog interesa”, poručio je Spajić.

Ukazujući na činjenicu da je fokus ovogodišnje izložbe na inovacijama, održivosti i inkluzivnosti, Spajić je kazao da se kao takav u potpunosti uklapa u stratešku orjentaciju Crne Gore ka pametnom i održivom razvoju.

“Dozvolite mi da istaknem i da smo čvrsto uvjereni da su inovacije i znanje temelji razvoja svakog društva te smo posljednju etapu na planu ostvarenja našeg ključnog vanjskopolitičkog cilja – članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine, snažno oslonili na reforme u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija”, naveo je Spajić.

On je kazao da je učešće Crne Gore na EXPO 2025, ali i predstojeći susret sa Išibom dobar početak sjajnog prijateljstva Crne Gore i Japana.

Na svečanosti je nastupila operska diva Tamara Rađenović koja je između ostalog, izvela himne Crne Gore i Japana.

Spajić je, u okviru posjete EXPO 2025 u Osaki, obišao paviljone Crne Gore i Japana.

Svečanosti su prisustvovali ministarka prosvjete, nauke i iinovacija Anđela Jakšić Stojanović, ministar finansija Novica Vuković, princ Nikola Petrović, predsjednica i članovi Privredne komore (PKCG), brojne zvanice iz poslovnog i kulturnog života Osake te predstavnici paviljona zemalja učenica EXPO 2025.

Svjetska izložba EXPO 2025 održava se u Osaki, od 13. aprila do 13. oktobra pod krovnom temom Dizajniranje društva budućnosti za naše živote koja obuhvata tri podteme: Spašavanje života, Osnaživanje života i Povezivanje života.

Crna Gora je do sada četiri puta učestvovala na Svjetskim izložbama. Kao Knjaževina naša država je prvi put učestvovala na Svjetskoj izložbi u Liježu 1905.

Nakon obnove nezavisnosti 2006. godine, Crna Gora je učestvovala na Expo-u u Šangaju 2010, Milanu 2015. i Dubaiju 2021.

“Kontinuirano predstavljanje na svjetskim izložbama stvara jedinstvenu i čvrstu osnovu za međunarodnu promociju, otvara brojne mogućnosti za uspostavljanje novih i pospješivanje postojećih međunarodnih kontakata, brendiranje države, porast stranih direktnih investicija i privlačenje turista”, zaključuje se u saopštenju.

