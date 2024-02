Spajić: Podnijeću ostavku ako za godinu prosječna plata ne bude 1000 EUR i minimalna 700 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić poručio je da će podnijeti ostavku ako za godinu prosječna plata u državi ne bude hiljadu EUR, a minimalna 700 EUR.

Spajić je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja rezultata 100 dana rada Vlade, na pitanje novinara da li će podnijeti ostavku ako navedeno ne bude ispunjeno, odgovorio potvrdno.

„Apsolutno. Vi znate da ja obožavam jasna obećanja, koja može svako da ih razumije. Slično obećanje sam imao prije Evrope sad 1, evo i sada prije Evrope sad 2 potpuno isto obećanje. Možete svi da zabilježite kamerama, ispišite ga gdje god hoćete, na bilborde da ga izbacimo, to obećanje će se ispuniti“, rekao je Spajić.

On je u uvodnom govoru podsjetio da je Vlada u vrlo kratkom periodu pripremila rebalans za prošlu godinu i fiskalno odgovoran budžet za ovu godinu.

„Na ovaj način, ne samo da smo obezbijedili redovnost svih isplata, već smo osigurali i održivost javnih finansija“, poručio je Spajić.

Kako je naveo, planiranim sufiitom tekuće potrošnje sve tekuće obaveze finansiraju se iz tekućih prihoda, dok će sva nova zaduženja biti isključivo usmjerena na razvoj, odnosno realizaciju kapitalnih projekata i vraćanja starih dugova.

On je podsjetio da je zaključen hedžing aranžman, kojim je od valutnih rizika zaštićen dug Crne Gore po osnovu kredita za izgradnju auto-puta, a samo u januara ostvarena je ušteda od skoro četiri miliona EUR.

„Sve ovo je bilo važno da bismo i nakon prvog većeg uvećanja zarada i penzija, 2021. godine, stvorili uslove da na stabilnim temeljima nastavimo rad na jačanju standarda građana. To je svoje ishodište imalo u odluci o povećnju minimalne penzije na 450 EUR, čime je unaprijeđen standard za 74 hiljade naših građana“, precizirao je Spajić.

To je, kako je rekao, samo prvi u nizu koraka u realizaciji njihovog plana.

„U predviđenim rokovima u Crnoj Gori će biti povećana i minimalna zarada i sporvedene brojne reforme koje će dati podsticaj privredi i otvoriti perspektive daljeg razvoja“, rekao je Spajić, poručujući da razvoja nema bez infrastrukture.

Za ovu godinu je planirano 240 miliona EUR za kapitalni budžet kojim se, između ostalog, obezbjeđuje i nastavak izgradnje druge dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica iz sredstava države.

„Za manje od 100 dana raspisan je tender za idejni projekat, a očekujem da ćemo do kraja godine početi sa radovima na terenu“, dodao je Spajić.

On je poručio da 44. Vlada neće iznevjeriti i da će sve što je obećano biti ispunjeno, ali tako da bude sistemski odgovorno i u službi bolje budućnosti za sve nas i generacije koje dolaze.

Spajić je, odgovarajući na pitanja novinara, objasnio i da Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) neće biti ukinut, kao što nije ukinut ni Fond zdravstva, uprkos tome što se više ne uplaćuju doprinosi za zdravstvo.

O eventualnom smanjenju doprinosa na rad, javnost će, kako je najavio, biti blagovremeno obaviještena.

Ministar finansija, Novica Vuković, je na pitanje kako je došlo do deficita budžeta od 146 miliona EUR u decembru, odgovorio da je bila prisutna jako pojačana potrošnja, odnosno neizvršavanje budžeta kada je sadašnja administracija počela sa radom.

„Sve obaveze koje su bile planirane u prošloj godini su izvršene“, rekao je Vuković.

On je na pitanje o redovnom usklađivanju penzija u januaru, kazao da će penzije po tom osnovu biti uvećane 2,08 odsto.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, je na pitanje zašto za drugu dionicu auto-puta nijesmo čekali sredstava iz EU, odgovorio da se ne odričemo tog granta.

„Čim se završi Studija izvodljivosti, na šta mi ne možemo da utičemo, apliciraćemo za grant i ako dobijemo te pare, dobrodošle su“, saopštio je Radulović.

On je, komentarišući pripajanje firme Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) Željezničkom prevozu (ŽPCG), kazao da je taj korak nužan kako bi se spriječilo uvođenje stečaja u tu kompaniju.

“U nekoliko navrata sam govorio o tome kako je loš željeznički sistem i kako je potpuno zapostavljen godinama. Žao mi je da se niko nije pozabavio tim sektorom u prethodnom periodu. Ali, mi ćemo preuzeti odgovornost. Od osnivanja OŽVS-a, oni su gubitaši. To je dovelo do toga da firma ima dug i da u potpunosti ugrozi i tu firmu i ŽPCG i cijeli sektor”, objasnio je Radulović.

On je dodao da će se o spajanju dva preduzeća raspravljati na narednoj sjednici Vlade.

Na pitanje hoće li biti otpuštanja radnika, Radulović je kazao da ima 186 radnika koji zavise od te plate i da ih Vlada neće poslati kući.

“Nećemo dozvoliti da se dođe do stečaja u tim firmama. Biće blagi socijalni program. To znači ljudi koji su pred penzijom, godinu, dvije, tri do pet, ako hoće da ide u ranu penziju, imaće tu mogućnost. Biće jedan manje Odbor direktora. Od prvog dana sam insistirao na depolitizaciji odbora direktora i javne uprave. Biće i prekvalifikacija radnih mjesta”, rekao je Radulović.

Ministar turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Vladimir Martinović je, komentarišući lošu zimsku sezonu, naveo da problem koji se tiče nedostatka snijega, nije pogodio samo Crnu Goru, već i mnogo ekonomski snažnije zemlje u regionu i Evropi.

„Imamo gore rezultate nego u prethodne dvije godine. Ministarstvo će pratiti ono što se može učiniti i ići će sa predlogom prema Vladi. Što se tiče Ministarstva, novci za ulaganja nijesu kod nas, ali ćemo zajedničkim snagama kao Vlada razmotriti sva ključna pitanja“, naveo je Martinović.

