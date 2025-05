Spajić: Počinje izgradnja bulevara Vojislavljevića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić najavio je da danas počinje izgradnja bulevara Vojislavljevića i ocijenio da je to veliki korak ka rješavanju jednog od najkritičnijih saobraćajnih problema Podgorice, ali i šire.

„Danas počinje izgradnja bulevara Vojislavljevića – veliki korak ka rješavanju jednog od najkritičnijih saobraćajnih problema Podgorice, ali i šire“, naveo je Spajić na svom nalogu na društvenoj mreži X.

On je kazao da će Podgorica za 18 mjeseci imati moderni bulevar sa četiri trake, koji će olakšati život građanima.

„Pošto se model saradnje Vlade i Glavnog grada pokazao kao jako uspješan, nastavljamo sa drugim kapitalnim projektima po istom modelu – sljedeći je most“, saopštio je Spajić.

