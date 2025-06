Spajić: Otvorena vrata novoj eri partnerstva i prilika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ratifikacijom sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u Skupštini Crne Gore otvorena su vrata novoj eri partnerstva i prilika, kazao je premijer Milojko Spajić.

Skupština je danas ponovo usvojila Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE.

Spajić je na platformi X naveo da su UAE izvanredno mjesto za svakoga ko ih je posjetio — primjer kako vizija, inovacije i zdrava ambicija zagledana u dugoročnu budućnost mogu da preobraze jednu zemlju.

“Danas, konačnom ratifikacijom sporazuma u Skupštini Crne Gore, otvorili smo vrata novoj eri partnerstva i prilika”, kazao je Spajić.

To je, kako je dodao, šansa da duh napretka i prosperiteta “prenesemo i u našu malu, ali posebnu Crnu Goru”.

“Hvala svim poslanicima koji su glasali za bolju budućnost”, rekao je Spajić.

