Spajić: Opštine da se bore za kredibilne investitore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za realizaciju velikih investicija potrebna je sinergija centralne i lokalnih vlasti, saopštio je premijer Milojko Spajić i dodao da se opštine, u trenutku kada investitori pokažu interesovanje za Crnu Goru, moraju nadmetati za njihovu pažnju.

Spajić se sastao sa predsjednicima južnih opština u Crnoj Gori, sa kojima je razgovarao o investicionim prilikama i interesovanju za moguća ulaganja.

On je, kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika Vlade, upoznao sagovornike sa sastancima koje je održao u prethodnom periodu kako bi promovisao investicione potencijale Crne Gore i ukazao na pojačano interesovanje investitora, ali i na nedostatak inicijative i ažurnosti od lokalnih samouprava.

“Cilj svih međunarodnih posjeta je promocija potencijala Crne Gore, ali moramo razumjeti da je za realizaciju velikih investicija potrebna sinergija centralne i lokalnih vlasti. Naš zadatak je da stvaramo prilike, a zadatak lokalnog menadžmenta da omogući realizaciju velikih projekata, koji će osigurati bolji životni standard”, poručio je Spajić.

On je istakao i da nove investicije imaju pozitivan uticaj na lokalne privrednike, jer stvaraju šanse za unapređenje njihovog poslovanja.

“U trenutku kada investitor pokaže interesovanje za našu zemlju, opštine su te koje se moraju nadmetati za njihovu pažnju. Stoga je posebno važno unapređivati biznis ambijent i stvarati prilike za razvoj i zapošljavanje lokalnog stanovništava”, istakao je Spajić.

On je saopštio da je Vlada, nakon što je 2022. godine istekao Sporazum o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), a koji su prethodne vlade propustile da obnove, usvojila taj dokument, te da će on uskoro biti potpisan.

“Sporazum će biti osnova za saradnju u različitim oblastima. Osim toga, sa UAE ćemo potpisati i konkretne sporazume, a jedan od njih će se odnositi i na velike razvojne projekte na jugu i sjeveru zemlje, turističkog karaktera. Sporazumi međudržavnog karaktera omogućavaju da se projekti realizuju mnogo brže i efikasnije”, saopštio je Spajić.

Sastanku su prisustvovali predsjednici opština Tivat, Budva, Bar, Kotor, Herceg Novi i Ulcinj, Željko Komnenović, Nikola Jovanović, Dušan Raičević, Vladimir Jokić, Stevan Katić i Genci Nimanbegu.

Oni su pozdravili inicijativu Spajića da se odluke koje se tiču razvojnih politika donose u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Predsjednici opština su ocijenili da su planska dokumenta, infrastruktura i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, važne pretpostavke za realizaciju razvojnih projekata.

Raičević je kazao da je barska opština u prošlosti osjetila šta znači izgubiti kredibilnog investitora i propustiti priliku.

“Kada idete u međudržavne sporazume sa UAE, molim vas nemojte preskočiti Bar. Imamo potencijala za razvojne projekte, a jedan od njih je Luka Bar, zatim aerodrom”, rekao je Raičević.

Jovanović je konstatovao da Budva odavno nema značajnije kapitalne projekte, te da valorizaciji Jaza i Buljarice treba da prethodi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

I iz ostalih opština sa juga Crne Gore su saopštili da imaju potencijala za razvojne projekte, te da će sagledati koje konkretno mogu kandidovati za zainteresovane investitore.

Spajić je poručio da je dovođenje novih investicija u Crnu Goru zajednički cilj svih nivoa vlasti, te da prema kredibilnim investitorima moramo imati poseban senzibilitet, jer to konačno utiče i na imidž zemlje kao investicione destinacije.

“Politički, i bilo čiji lični interesi, ne smiju stajati na putu razvoja Crne Gore”, kazao je Spajić i dodao da nerazumijevanje na bilo kom nivou ne može biti alibi za propuštene šanse.

Spajić je konstatovao i da Crna Gora nema luksuz da gubi priliku za razvoj.

„Konkurencija je u regionu i šire velika. Ako mi nećemo, ima ko hoće da ih dočeka, širom raširenih ruku” zaključio je Spajić.

