Spajić: Očekujem podršku dijela opozicije za sporazume sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić saopštio je da očekuje podršku dijela opozicije u parlamentu, kada se budu razmatrali sporazumi koje je Crna Gora potpisala sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

“Počeli smo konsultacije za poslaničkim klubovima. Po inicijalnim reakcijama bih rekao da možemo računati i na podršku dijela opozicije. Jako je bitno da ovakav jedan projekat podrži što je moguće više poslanika, jer je ovo nešto o čemu treba da imamo konsenzus, a ne da se politički borimo”, kazao je Spajić odgovarajući na pitanja novinara u Vili Gorica, nakon sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije (EU) za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, Kajom Kalas.

Spajić je rekao da osim vladajuće većine, očekuje veliku podršku i od dijela opozicije.

On je podsjetio da su Emirati imali vrlo sličan sporazum sa zemljama članicama EU, navodeći da je njihova saradnja prilično intenzivna.

Spajić je najavio da će do kraja naredne godine biti još međudržavnih sporazuma.

“Osim Emirata koji su trenutno aktuelni, pripremamo jako bitne međudržavne sporazume i sa tri zemlje članice EU, koji će nam omogućiti velike investicije, izgradnju infrastrukture i mnoge druge projekte koji do sada nijesu možda bili toliko u fokusu”, dodao je Spajić.

Kalas je, na pitanje kako gleda na eventualnu saradnju Crne Gore sa UAE, poručila da je ekonomski razvoj Crne Gore definitivno u intereseu EU i da žele da se diverzifikuje ekonomski portfolio.

“Ono što je važno je da se svi zakoni i sve preuzete obaveze Crnes Gore ispoštuju i da evropska preduzeća imaju ista prava kada su u pitanju investicije u Crnu Goru”, zaključila je Kalas.

