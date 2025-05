Spajić očekuje još veću podršku sporazumu sa UAE

Bar, (MINA-BUSINESS) – Nema prepreka da se sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) ponovo usvoji u Skupštini, i to sa mnogo većom podrškom nego prvog puta, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Ne postoji nijedna prepreka da se taj sporazum ponovo usvoji u parlamentu. Mislim da većina treba da bude mnogo veća. Prošli put je sporazum usvojen sa 50 ili koliko već poslanika. Mislim da ovoga puta 81 poslanik ima puno pravo da sa velikim zadovoljstvom glasa za jedan fenomenalni sporazum, koji će da digne ekonomiju Crne Gore”, rekao je Spajić novinarima u Baru, gdje je prisustvovao postavljanju kamena temeljca za izgradnju vrtića.

On je komentarišući odgovor evropske komesarke za proširenje Marte Kos, crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću, da sporazum na prvi pogled nije suprotan pravu Evropske unije (EU), niti Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore EU (SSP), kazao da je u prvoj rečenici mišljenja izričito jasno da sporazum nije protiv evropskog zakonodavstva.

“Čekaćemo i drugi i treći i 105. pogled. Oni su formalno poslali pismo gdje kažu da sporazum nije u suprotnosti sa evropskim zakonodavstvom, što je bila suština pitanja koje je predsjednik poslao, tako da sam ja prezadovoljan jednim takvim odgovorom”, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, to pokazuje da je Vlada bila u potpunosti u pravu kada je rekla da je sporazum u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Spajić je dodao da je Crna Gora u potpunosti usklađena sa evorpskim zakonodavstvom što se tiče poglavlja konkurencije i državne pomoći.

“Ove godine bi trebalo da zatvorimo to poglavlje, tako da mislim da je to jedan pokazatelj da smo bili apsolutno u pravu što se tiče ovog sporazuma i drago nam je da je to potvrdila i Evropska komisija”, rekao je Spajić.

Milatović je ranije potpisao Zakon o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj saradnji između vlada Crne Gore i UAE, ali je Skupštini na ponovno odlučivanje vratio onaj koji se tiče saradnje u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

