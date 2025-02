Spajić: Niko ne želi da bude dio trgovinskog rata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za Crnu Goru je apsolutno važno da ima najbolje odnose sa EU i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), saopštio je premijer Milojko Spajić i poručio da niko ne želi da bude dio trgovinskog rata.

On je u intervjuu za CNN kazao da odnos između EU i SAD ne bi nazvao konfrontacijom, makar ne još, te da je siguran da će se naći najbolje rješenje.

„Prilično sam siguran da će pronaći način da izađu iz ove situacije. Tarife na izvoz definitivno nijesu prijatna tema i niko ne želi da bude dio trgovinskog rata, jer bi to povuklo sa sobom i druga zajednička pitanja. Sigurnost i odbrana bi mogli postati taoci nekih drugih tema. Niko to ne želi i zaista se nadam da ćemo uskoro riješiti stvari“, rekao je Spajić.

On je dodao da razumije američke partnere, koji negdje smatraju da su uslovi trgovine nepravedni.

„Ljudi iz struke bi trebalo da rade na tome, da razmotre rješenja i siguran sam da ćemo naći najbolji izlaz“, poručio je Spajić.

Na pitanje kako ono što se dešava u SAD uticati na Crnu Goru, on je odgovorio da na nju utiče sve što utiče na EU.

„EU je naš najveći trgovinski partner i najveći investitor, zato je za nas apsolutno važno da imamo najbolje odnose sa EU, ali i SAD. Kao članica NATO-a dio smo iste grupe saveznika, zato je ključno da te odnose zadržimo netaknutim“, saopštio je Spajić.

Na pitanje kako teku pregovori o pridruženju EU i koliko mu je Crna Gora blizu, on je rekao da se na tome danonoćno radi i da je prva na redu.

„Nadamo se da ćemo zatvoriti sva poglavlja do kraja naredne godine, što znači još godinu i po, odnosno skoro dvije godine pregovora i prilagođavanja. Veoma težak rad je pred nama. Nadamo se da ćemo 2028. godine postati 28. članica EU“, poručio je Spajić.

On je, kometarišući ranije ocjene novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi članice NATO-a trebalo da izdvajaju pet odsto BDP-a za odbranu, naveo da Crna Gora duže vrijeme nije trošila dovoljno na odbranu.

„Otkako smo postali članica NATO-a, 2017. godine, budžet za odbranu nikada nije bio dva odsto dok naša Vlada nije došla na vlast i sada smo na 2,1 odsto od BDP-a. Dakle, sada zadovoljavamo taj minimum. Vidimo smjer predsjednika Trumpa i mislim da to ima smisla, iskreno“, kazao je Spajić.

On smatra da Evropa mora definitivno da troši više za odbranu.

„Ne znam da li je to pet odsto ili neki drugi iznos, ali mogu reći da definitivno moramo trošiti mnogo više na odbranu. I, znate, mnoge stvari smo uzimali zdravo za gotovo. Mislim da je NATO veoma važan za Crnu Goru i njene nacionalne interese, kao i za sve investitore. Svaki investitor s kojim razgovaram je oduševljen što je Crna Gora dio NATO-a“, saopštio je Spajić.

On smatra da je članstvo važno, jer je, primjera radi, teško zamisliti da se situacija poput one u Ukrajini dogodi u Crnoj Gori.

„Dakle, veoma je važno da budemo svjesni toga što NATO donosi. Sa druge strane, ukoliko nešto dobijate, morate pružiti nešto zauzvrat i Crna Gora je spremna da to uradi“, poručio je Spajić.

On je rekao i da ne želi da komentariše svakodnevne izjave američkog predsjednika u vezi rješavanja situacije između Rusije i Ukrajine.

„Ruska agresija na Ukrajinu izazvala je ogroman, u prvom redu ljudski gubitak. Imamo toliko mrtvih, ranjenih, izbjeglica, uništenih života i svega, ali je i ekonomski gubitak enorman, ne samo u Ukrajini, nego je cijela istočna i centralna Evropa pretrpjela ogromne posljedice, kao i Crna Gora“, kazao je Spajić.

On je dodao da je turizam, kao glavni pokretač crnogorske ekonomije, pretrpio veliki udarac zbog te krize, te da su izbjeglice došle u Crnu Goru u veoma velikom broju.

„Dakle, očigledno se nadamo rješenju, ali ne na račun ukrajinskih nacionalnih interesa, naravno“, zaključio je Spajić.

