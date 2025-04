Spajić na sastancima MMF-a i SB

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Crne Gore, predvođena predsjednikom Vlade, Milojkom Spajićem, boraviće u Vašingtonu od sjutra do subote, gdje će učestvovati na redovnim Proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB).

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su u delegaciji timovi tog Vladinog resora i Centralne banke (CBCG), na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem i guvernerkom Irenom Radović.

U okviru Proljećnih sastanaka, crnogorska delegacija održaće niz sastanaka sa visokim zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke, posvećenih aktuelnim pitanjima ekonomske, fiskalne i monetarne politike, sa posebnim naglaskom na jačanje javnih finansija i otpornosti finansijskog sistema Crne Gore.

„Proljećni sastanci MMF-a i Svjetske banke predstavljaju jedan od najvažnijih međunarodnih foruma na kojima se okupljaju lideri iz cijelog svijeta, odnosno ministri finansija, guverneri centralnih banaka, donosioci odluka, predstavnici privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva, kako bi razmijenili stavove o ključnim globalnim ekonomskim izazovima“, zaključuje se u saopštenju.

