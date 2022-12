Spajić: Ministarstvo potvrdilo da rebalans i zaduženja nijesu bili potrebni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija potvrdilo da rebalans budžeta i nova zaduženja za ovu godinu nijesu bila potrebna, saopštio je predsjednik Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić.

„Uprkos predizbornom trošenju i razbacivanju novca

građana – zbog izvanrednih Evropa sad rezultata – penzoneri će imati 13. penziju”, naveo je na svom Twitter nalogu Spajić, koji je i bivši ministar finansija i scijalnog staranja.

Iz Ministarstva finansija su saopštili da se Crna Gora od kraja septembra, kada su usvojeni rebalans budžeta i odluka o zaduživanju, zadužila ukupno 55 miliona EUR.

Iz tog Vladinog resra su kazali da do kraja godine očekuju deficit državne kase, manji od onog koji su planirali rebalansom.

Skupština je 29. septembra usvojila odluku o zaduživanju kojom je predviđeno da je do kraja godine moguće zaduženje od 350 miliona EUR.

Iz Ministarstva finansija su rekli da se Crna Gora do sada zadužila kroz tri aukcije državnih zapisa i kod dvije domaće banke.

