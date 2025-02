Spajić i Al-Sabah obnavljaju saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlade Crne Gore i Kuvajta spremne su da obnove i osnaže odnose dvije zemlje i uspostave efikasne vidove nove saradnje u oblasti turizma, energetike, infrastrukture i poljoprivrede, saopšteno je na sastanku njihovih premijera, Milojka Spajića i Ahmada Abdulaha Al-Ahmad Al-Sabaha.

„Siguran sam da je polje saradnje između naše dvije prijateljske zemlje ogromno. Crna Gora ima potencijal za intenzivniji razvoj turizma, naročito zdravstvenog, teži da bude regionalni lider u obnovljivim izvorima energije, želi da razvija poljoprivredu i svoje proizvode plasira i na tržište Kuvajta. To su sve oblasti u kojima možemo sarađivati“, poručio je Spajić.

Al-Sabah je kazao da želi obnovu odnosa dvije zemlje i izrazio veliko interesovanje za ulaganja u projekte od obostranog interesa, koje će dvije strane razmotriti i dogovarati u narednom periodu.

Kako je saopštio, kuvajtska strana sa zadovoljstvom će se upoznati sa mogućnostima investiranja u konkretne projekte u Crnoj Gori, dodajući da vlade i privrede treba da uspostave tješnje vidove saradnje.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegoovg Kabineta, rekao da je Crna Gora zainteresovana i za obnavljanje avio-linije na relaciji Kuvajt City – Tivat.

„Ova linija kuvajtske avio-kompanije Jazzera, tokom operativnosti od juna do oktobra 2023. godine, imala je veliki uspjeh i sigurni smo da bi tako bilo i u ovoj godini, posebno imajući u vidu da za kuvajtske državljane nijesu potrebne vize za ulazak u Crnu Goru. Cilj je, takođe, da imamo linije znatno duže tokom godine, a ne samo tokom ljetnje turističke sezone“, naveo je Spajić.

Al-Sabah je ukazao na potrebu veće promocije Crne Gore u toj zemlji, u čemu bi, kako je rekao, rado pomogao.

Crna Gora, kako je saopštio Spajić, zainteresovana je za privlačenje investicija iz zemalja Persijskog zaliva, budući da ima potencijal da bude investicioni i turistički hab regiona Zapadnog Balkana.

Sagovornici su se saglasili da su vlade dvije zemlje spremne da konačno riješe pitanje duga Crne Gore prema Kuvajtu, koji datira još iz perioda SFRJ.

Spajić i Al-Sabah su, kako se zaključuje, uvjereni da će tradicionalno prijateljski odnosi Crne Gore i Kuvajta sve više dobijati na dinamici i razvijati se kroz konkretne projekte i inicijative u različitim oblastima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS