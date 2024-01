Spajić: EU integracija će omogućiti transformaciju crnogorske ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSSINES) – Duboka ekonomska integracija, kroz koju se posmatra proces integracije u Evropsku uniju (EU), omogućiće transformaciju crnogorske ekonomije i značajno poboljšati kvalitet života građana, poručio je premijer Crne Gore Milojko Spajić.

Iz Spajićevog kabineta je saopšteno da je Spajić, u okviru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, učestvovao na panelu pod nazivom „The Business Case for EU Enlargement“.

Spajić je poručio da je Crna Gora posvećena ispunjavanju uslova za članstvo u EU, kao i da je Vlada odlučna da u najkraćem roku ispuni sve zahtjeve iz integracionog procesa kako bi Crna Gora postala prva sljedeća članica Unije.

„Proces integracije je kohezioni faktor u našem društvu, a integraciju u EU posmatramo u kontekstu duboke ekonomske integracije koja će omogućiti transformaciju naše ekonomije i značajno poboljšati kvalitet života naših građana”, istakao je Spajić.

Kako se navodi u saopštenju, u osvrtu na ekonomske i finansijske prilike, Spajić je ocijenio da je Crna Gora u velikoj mjeri spremna za članstvo.

On je kazao da je Vlada posvećena očuvanju političke stabilnosti, nastavku konstruktivnog i inkluzivnog dijaloga i implementaciji ključnih ekonomskih politika.

„Na toj liniji Plan rasta kao linija podrške EU od velikog je značaja za nastavak ukupnih reformi“, naveo je Spajić.

On je dodao da su odlučni da izgrade odgovorne, nezavisne i transparentne institucije.

