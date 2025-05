Spajić da saopšti javnosti ko su ostali privilegovani investitori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je od premijera Milojka Spajića da javnosti jasno saopšti ko su drugi investitori, pored Mohameda Alabbara, sa kojima je pregovarao u vezi sa projektima koji treba da budu realizovani kroz Sporazum sa Emiratima.

Iz te nevladine organizacije (NVO) saopšteno je da je Alabbar u svojoj nedavnoj javnoj izjavi jasno poručio da se kroz taj Sporazum pripremaju ulaganja još nekoliko kompanija iz Dubaija, naglasivši da on nije jedini, već samo prvi u nizu.

„Međutim, do danas javnosti nije predstavljen nijedan drugi investitor, niti su poznati detalji eventualnih dodatnih dogovora“, navodi se u saopštenju MANS-a.

Iz te NVO su rekli da je Alabbar dodatno saopštio da preferira investiranje sa “lokalnim investitorima”, što otvara dodatna pitanja i bojazan da bi u investiciji mogli učestvovati pojedinci povezani sa lokalnim strukturama moći.

„Ovo je posebno ozbiljno pitanje, imajući u vidu da Sporazum ne sadrži antikorupcijske klauzule, niti odredbe u vezi sa utvrđivanjem stvarnog vlasnika kompanija koje dolaze iz Emirata, a ni mjere za sprečavanje pranja novca. Takođe, Sporazum predviđa mogućnost da u investiciji učestvuju takozvane „treće strane“ bez jasno definisanih kriterijuma ili transparentnih procedura za njihovo uključivanje u projekat“, navodi se u saopštenju.

Posebno je, kako se dodaje, zabrinjavajuća činjenica da se od javnosti skrivaju informacije o ostalim investitorima i da nam o tome saznanja pruža upravo Alabbar, čije je ulaganje od 25-30 milijardi EUR Spajić naveo kao ključni razlog za zaključenje Sporazuma.

„Sada se ispostavlja ne samo da će Alabbar imati suinvestitore i uključivati lokalne tajkune, već je on samo jedan od investitora čiji novac dolazi iz Emirata. Poznato je da su Emirati destinacija gdje su mnogi skrivali novac stečen na sumnjiv način, što pojačava zabrinutost od potencijalnog pranja novca kroz ovako netransparentne poslove“, kazali su iz MANS-a.

Dodatno, iz Evropske unije jasno je poručeno da bi sprovođenje ovog Sporazuma moglo ugroziti proces evropskih integracija Crne Gore zbog ukidanja niza ključnih propisa, posebno onih koji se odnose na javne nabavke i transparentne procedure.

„Zbog toga pitamo Spajića ko su ostali investitori iz Emirata, koje Alabar pominje i sa kim se još dogovarao za koje djelove Crne Gore“, pitali su iz MANS-a.

Iz te NVO su rekli da insistiraju da Spajić i Vlada hitno dostave javnosti jasne i precizne informacije.

„Transparentnost nije opcija, već obaveza. Građani imaju pravo da znaju: Sa kim ste još pregovarali“, pitali su iz MANS-a.

