Spajić: Crna Gora intenzivira borbu protiv ilegalne trgovine duvanom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora intenzivira borbu protiv ilegalne trgovine duvanom, ne samo zarad zaštite budžetskih prihoda, već i radi jačanja vladavine prava i posvećenosti poglavljima 23 i 24, rekao je premijer Milojko Spajić.

Iz Vlade su saopštili da je Spajiću i ministru finansija Novici Vukoviću uručena nagrada Blumberg fondacije za globalnu kontrolu duvana za ovu godinu zbog izuzetnih dostignuća Crne Gore.

Time su, kako se dodaje, i na velikoj Svjetskoj konferenciji o kontroli duvana u irskom Dablinu potvrđeni intenzivni napori Vlade i Ministarstva finansija u implementaciji dokazano djelotvornih mjera za suzbijanje upotrebe duvana i nezakonite trgovine duvanskim proizvodima.

„Crna Gora ostaje duboko posvećena smanjenju pristupačnosti duvanskih proizvoda, dok se istovremeno bori protiv nelegalne trgovine duvanskim proizvodima u cilju stvaranja zdravijeg, bezbjednijeg i prosperitetnijeg društva”, rekao je Spajić.

On je kazao da Crna Gora intenzivira borbu protiv ilegalne trgovine duvanom – ne samo zarad zaštite budžetskih prihoda, već i radi jačanja vladavine prava i posvećenosti poglavljima 23 i 24, „što nas razdvaja od prethodnika i vodi ka Evropskoj uniji (EU)“.

„Ovo je strateški prioritet i ostajemo posvećeni saradnji sa regionalnim i međunarodnim partnerima na izgradnji sigurnije i otpornije budućnosti“, dodao je Spajić.

U saopštenju se navodi da je prema najnovijim dostupnim podacima, prevalencija upotrebe duvana u Crnoj Gori opala skoro sedam odsto između 2019. i 2022. godine.

“Crna Gora se obavezala da će još više smanjiti krijumčarenje, povećati poreze i pooštriti propise kako bi ojačala kontrolu duvana”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je nagrade, koje su dodijeljene prvi put od 2018. godine, uručio osnivač fondacije Majk R. Blumberg u sklopu konferencije, koja je okupila preko 1,3 hiljada stručnjaka i lidera iz oblasti javnog zdravlja.

Dodaje se da je jedan od učesnika bio i irski premijer Majkl Martin.

Nagrađeni su, kako se navodi, najuspješniji primjera politika, koje su sprovedene u prethodnom periodu.

„Globalni pokret za kontrolu duvana pomogao je da se spasu desetine miliona života, što ga čini jednim od najuspješnijih napora u sektoru javnog zdravlja u istoriji”, kazao je Blumberg.

On je naveo da Blumberg Filantropis već dugo blisko sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugima koji se bave tim vitalno značajnim radom, “a dobitnici ovogodišnjih nagrada za kontrolu duvana dokazuju koliko je napredak moguć.”

U saopštenju se navodi da upotreba duvana odnosi preko sedam miliona života godišnje, pretežno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

“Uprkos globalnom padu stope pušenja s 22,8 odsto u 2007. godini na 16,4 odsto u 2023. godini, oko milijardu ljudi širom svijeta i dalje puši”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da duvanske kompanije svake godine ulažu milijarde u marketing, a ciljna grupa su im često mladi koji nijesu svjesni opasnosti.

Nagrade Blumberg Filantropis za globalnu kontrolu duvana prvi put su dodijeljene 2009. godine na Svjetskoj zdravstvenoj konferenciju o duvanu ili zdravlju u Mumbaju, a posljednji put 2018. godine, kada je konferencija održana u Kejptaunu.

