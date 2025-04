Spajić: Brzina trenutno znači život za crnogorsku ekonomiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora želi da bude primjer da se ekonomski napredak može postići poštujući sva pravila, saopštio je premijer Milojko Spajić, i dodao da brzina trenutno znači život u ekonomskom smislu.

„Želimo da, noseći punu odgovornost političku i pravnu, stvorimo uslove za otvaranje novih radnih mjesta, ekonomski napredak i bolji život građana”, kazao je Spajić na ESG Adria samitu koji se održava u Porto Montenegru.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, govorio na panelu pod nazivom Sigurnost, povjerenje, rast, posvećenom investicijama i pravnoj sigurnosti i tom prilikom istakao da Evropa mora naći način da odgovori ostatku svijeta, koji ostvaruju brz ekonomski napredak.

“U Crnoj Gori ljudi misle da stvari radimo prebrzo, ali mi smo spori, u odnosu na potrebe biznisa. Mi moramo da budemo brži, jer samo tako možemo da uspijemo. Mi moramo da trčimo da stignemo najnaprednije. Brzina, poštujući sve pravne norme, trenutno znači život u ekonomskom smislu. Moramo to da shvatimo. Moramo da uklonimo biznis barijere, sve ono što sprečava rast i zbog čega biznisi idu u druge dijelove svijeta“, rekao je Spajić.

On je poručio da Vlada čini sve kako bi privukla kredibilne investitore.

“Investitore koji žele u Crnoj Gori dugo da rade, da rastu, investitore koji će pružiti šansu našim preduzetnicima. Imamo mnogo talentovanih mladih ljudi koji do sada nijesu dobili pravu priliku da napreduju”, dodao je Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje kako vidi zemlju za deset godina, kazao da je vidi kao članicu Evropske unije (EU), zemlju lidera u inovacijama, državu koja predstavlja vrata za ulazak najvećih kompanija u region.

„To je vizija koja nas vodi, jer želimo da donesemo dodatnu vrijednost EU, a ne da budemo zemlja kojoj je potrebna pomoć ostalih članica“, saopštio je Spajić.

Tokom tri dana trajanja, samit je okupio oko 700 učesnika, visokih zvaničnika, predstavnika vlada, poslovnih lidera, donosioca odluka, preduzetnika, medija i predstavnika međunarodnih organizacija iz regiona i svijeta.

Više od 140 svjetski poznatih govornika, predstavnika iz više od 300 kompanija i više od 60 mladih lidera iz regiona, imaju priliku da predstave najbolje poslovne prakse i razgovaraju o održivom razvoju, inovacijama i zelenoj tranziciji.

