S&P potvrdio ocjenu kreditnog rejtinga Crne Gore

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Agencija za kreditni rejting, Standard & Poor’s (S&P), potvrdila je stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanje ocjene B+, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“Potvrda kreditnog rejtinga države ohrabrujući je rezultat i podsticaj za nastavak pozitivnih ekonomskih trendova, što će značiti i na putu poboljšanja standarda građana, privlačenju većih investicija, realizaciji značajnih kapitalnih projekata i drugih pozitivnih kretanja”, navodi se u saopštenju.

Crna Gora ocijenjena je kao najnaprednija od svih zemalja u regionu Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) i zemlja koja je postigla napredak u nekoliko oblasti koje se odnose na zajednička prava i obaveze, poznata kao acquis EU.

“Uspješno zatvaranje ključnih poglavlja moglo bi dodatno ubrzati napredak u drugim oblastima koje su i dalje predmet pregovora”, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će ekonomski rast Crne Gore u ovoj godini iznositi 3,7 odsto, u poređenju sa 3,4 odsto u prošloj, što će biti podstaknuto povećanim investicijama i većom potrošnjom.

“Investicije ostaju ključni pokretač rasta, podržane tekućim projektima u sektorima nekretnina, energije i turizma, koji i dalje privlače kapital. Ukoliko Crna Gora zadrži trenutni investicioni ciklus i spoljni uslovi ostanu stabilni, predviđa se da će ekonomski rast u periodu od naredne do 2028. godine biti u prosjeku oko tri odsto godišnje”, dodaje se u saopštenju.

Turizam direktno doprinosi više od jedne četvrtine nominalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) i ima još veći uticaj kada se uzmu u obzir indirektni efekti.

U izvještaju S&P navodi se i da bi do poboljšanja kreditnog rejtinga Crne Gore moglo doći ako fiskalni rezultati premaše trenutna predviđanja, uz trend pada neto javnog duga.

Ovo bi mogao biti slučaj ako se ostvari snažan ekonomski rast.

“Tokom posljednjih nekoliko godina, strane direktne investicije (SDI) su pokrivale oko 50 odsto kumulativnog deficita tekućeg računa i očekivanja su da će se ovaj trend nastavi. Investicije ostaju koncentrisane u sektorima turizma, nekretnina i energetike”, navodi se u saopštenju.

Bankarski sektor Crne Gore ostaje likvidan. Na kraju septembra prošle godine, nekvalitetni (NLP) krediti pali su ispod 4,7 odsto, što je najniži nivo zabilježen do sada, a odnos kapitala bio je oko 19,3 odsto.

U ukupnom bankarskom sistemu dominiraju podružnice stranih bankarskih grupa, što poboljšava njegovu stabilnost i sposobnost upravljanja rizicima.

Iz Ministarstva su poručili da potvrda kreditnog rejtinga naročito dobija na značaju nakon izazova uzrokovanih privremenim finansiranjem države, kao i globalnim neizvijesnostima.

“Ostajemo posvećeni očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti države i unapređenju ekonomskog standarda građana”, zaključili su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS