S&P i Nasdaq nastavili obarati rekorde

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su porasle u četvrtak, podstaknute novim izvještajima o ekonomskim podacima, kao i nizom objava korporativnih zarada.

S&P 500 dodao je 0,54 odsto za rekordno zatvaranje na 6.297,36 – devetom bodu ove godine. Tehnološki naglašeni Nasdaq Composite napredovao je 0,74 odsto za svoje deseto rekordno zatvaranje u ovoj godini, završivši na 20.884,27.

Oba indeksa takođe su dosegla nove dnevne rekordne vrijednosti. Dow Jones Industrial Average dobio je 229,71 bod, odnosno 0,52 odsto, i zaustavio se na 44.484,49, prenosi SEEbiz.

Dionice PepsiCoa skočile su više od sedam odsto zahvaljujući boljoj od očekivane zarade. United Airlines dobio je tri odsto nakon što je vazduholovna firma premašila procjene zarade.

Tromjesečni izvještaji o zaradi objavljeni ove sedmice premašili su očekivanja Wall Streeta, podstičući povjerenje ulagača. Do sada je izvijestilo oko 50 komponenti S&P 500, a 88 odsto njih premašilo je očekivanja analitičara, pokazuju podaci FactSeta.

Ključni podaci objavljeni u četvrtak odražavaju snagu američke ekonomije. Ministarstvo rada izvijestilo je da je broj početnih zahtjeva za naknadu za nezaposlenost za sedmicu koji je završio 12. jula iznosio 221 hiljadu, što je pad od sedam hiljada u odnosu na prethodnu semdicu.

Odvojeno, maloprodaja u junu porasla je više od očekivanog, prema novim podacima američkog Zavoda za popis stanovništva. Maloprodaja je porasla 0,6 odsto u odnosu na maj, nadmašivši procjenu od 0,2 odsto iz Dow Jones konsenzusa.

Wall Street se oporavlja od nestabilnog trgovanja nakon što je predsjednik Donald Trump porekao da planira otpustiti Jeromea Powella s mjesta predsjednika Federalnih rezervi.

Ove sedmice, S&P 500 je na putu rasta od 0,6 odsto, dok Dow, koji uključuje 30 dionica, prati rast od 0,3 odsto. Nasdaq je do sada najbolji, s porastom od oko 1,5 odsto u tom periodu.

