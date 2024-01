S&P 500 uzletio na najvišu vrijednost u istoriji

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 porastao je u petak na najvišu vrijednost svih vremena, jer su se ulagači vratili kupovini dionica koja je bila na snazi posljednjih dana, nakon kratkotrajnog posrtaja tržišta na početku nove godine.

S&P 500 porastao je 1,1 odsto, nadmašivši prethodni unutardnevni rekord od 4.818,62 poena, koji je postavljen u januaru 2022.

U međuvremenu, Dow Jones Industrial Average, koji je postavio vlastiti rekord na kraju prošle godine, dodao je 400 bodova, ili jedan odsto. Nasdaq Composite napredovao je 1,5 odsto.

Sva tri glavna prosjeka sada su u pozitivnom području za ovu godinu, prenosi SEEbiz.

Nakon gubitka od 19 odsto u 2022, S&P 500 skočio je prošle godine, zabilježivši rast od 24 odsto, jer je ekonomija zaobišla recesiju koju su mnogi očekivali, a inflacija se spustila na nivoe koji su omogućili Federalnim rezervama da pauziraju povećanje kamatnih stopa.

Oporavak tržišta malo je zastao na početku ove godine, jer su ulagači ostvarili dio dobiti u velikim tehnološkim liderima poput Apple-a.

Ali vratili su se kupovini tih tehnoloških lidera posljednjih dana. Prekretnica od petka potvrđuje da je berza službeno na tržištu bikova, koje je počelo u oktobru 2022, a ne samo u skoku unutar tržišta medvjeda. S&P 500 porastao je više od 34 odsto od te niske vrijednosti.

