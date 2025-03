S&P 500 potonuo u područje korekcije

Njujork, (MINA-BUSINESS) – EAmeričke dionice pale su u četvrtak, dok je S&P 500 službeno ušao u područje korekcije, dok su zabrinutosti za privredu rasle, a ulagači pribavljali najnovije podatke o inflaciji.

S&P 500 pao je 1,4 odsto i službeno ušao u korekciju, budući da je sada više od deset odsto niži od svog rekorda u februaru. Tehnološki težak Nasdaq Composite, koji je i sam ušao u korekciju prošle sedmice, izgubio je gotovo dva odsto.

Dow Jones Industrial Average skliznuo je 1,3 odsto, ili gotovo 550 bodova, prenosi SEEbiz.

Tržišta su i dalje na rubu nakon što su ih danima pretresali svježi naslovi. Ali neizvjesnost oko tarifne politike američkog predsjednika Donalna Trumpa i dalje zahvata Wall Street, a njegov trgovinski rat samo se intenzivirao ove sedmice.

Trump je obećao odgovoriti na carine koje su planirale EU i Kanada kao odgovor na američke carine na uvoz čelika i aluminijuma – najviše u četvrtak zaprijetivši carinama od 200 odsto na uvoz vina i alkoholnih pića iz EU. Kasnije je u Bijeloj kući obećao da neće “pokleknuti” u svojoj sve široj trgovinskoj borbi.

U međuvremenu, rizik od zatvaranja američke vlade dodaje još jedan sloj brige za ulagače koji već procjenjuju uticaj smanjenja radnih mjesta DOGE-a na privredu. Demokrati u Senatu planiraju blokirati republikanski zakon o potrošnji kako bi spriječili zatvaranje tokom vikenda, rekao je čelnik manjine Chuck Schumer.

Podaci o veleprodajnoj inflaciji objavljeni u četvrtak ujutro pokazuju da se cijene nijesu promijenile u februaru, u poređenju s očekivanim rastom od 0,3 odsto na mjesečnom nivou. Na godišnjem nivou, indeks cijena proizvođača porastao je 3,2 odsto, u odnosu na konsenzusnu procjenu od 3,3 odsto.

