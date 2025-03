S&P 500 porastao treći uzastopni dan

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 zabilježio je mali dobitak u utorak jer su se ulagači oslanjali na dobitke od prethodne sjednice, koji su uveliko podstaknuti nadama da će američke carine biti užeg opsega.

Indeks širokog tržišta dodao je 0,16 odsto i zatvorio na 5.776,65, dok je Nasdaq Composite dobio 0,46 odsto i završio na 18.271,86. Dow Jones Industrial Average porastao je 4,18 bodova ili 0,01 odsto na 42.587,5.

Ulagači su većinom gledali dalje od podataka o povjerenju potrošača za mart objavljenih u utorak, koji su odražavali značajan pad u kratkoročnim izgledima potrošača u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o prihodima, poslovanju i uslovima rada, prenosi SEEbiz.

Mjesečni indeks povjerenja Conference Boarda pao je na 92,9, ispod prognoze Dow Jonesa od 93,5. Mjera za buduća očekivanja pala je na 65,2, najniže očitanje u 12 godina i znatno ispod nivoa od 80 koja se smatra signalom za recesiju koja je pred nama.

“Raspoloženje nastavlja slabiti među ulagačima, potrošačima i preduzećima jer ekonomska zabrinutost i neizvjesnost ekonomske politike uzimaju danak”, rekao je američki analitičar ulaganja u eToro, Bret Kenwell.

Kenwell je naveo da bi ovosedmični izvještaji o bruto domaćem proizvodu i izdacima za ličnu potrošnju, od kojih posljednji služi kao željena mjera inflacije Federalnih rezervi, kao i izvještaj o zapošljavanju za narednu sedmicu, mogli dodatno razjasniti stanje privrede.

Wall Street je nedavno bio na ivici zbog mogućeg porasta inflacije i usporavanja ekonomskog rasta dok čeka recipročne carine predsjednika Donalda Trumpa koje se očekuju 2. aprila. Ulagači su u ponedjeljak dobili odgodu zbog vijesti da bi Bijela kuća mogla suziti opseg carina koje će stupiti na snagu.

Trump je kasnije rekao novinarima da bi mnogim zemljama mogao dati olakšice na recipročnim carinama. On je dodao da će carine na određene sektore, kao što su farmaceutski i automobilski, ipak stići u “skoroj budućnosti”.

Vijesti su u ponedjeljak oštro povisile dionice, pri čemu je Dow skočio više od 600 bodova, što je bio snažan dan u nekoliko teških sedmica za tržište. U jednom trenutku ranije u martu, S&P 500 je zatvoren u području korekcije.

