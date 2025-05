S&P 500 porastao peti uzastopni dan

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 je u petak porastao peti put zaredom i zabilježio snažan sedmični dobitak, dok su investitori zanemarili objavu razočaravajućih podataka o raspoloženju potrošača i stalnu zabrinutost zbog inflacije.



Široki tržišni indeks porastao je 0,7 odsto i završio na 5.958,38, dok je Nasdaq Composite dobio 0,52 odsto i zatvorio se na 19.211,1.

Dow Jones Industrial Average dobio je 331,99 bodova, odnosno 0,78 odsto, zaustavivši se na 42.654,74. Rast u petak doveo je referentnu vrijednost 30 dionica u pozitivno područje za ovu godinu, prenosi SEEbiz.

Tokom sedmice, S&P 500 je porastao 5,3 odsto, a Dow je dobio 3,4 odsto. Nasdaq Composite je ove sedmice skočio 7,2 odsto. Tehnološke dionice takođe su imale snažnu sedmicu. Dionice Nvidije porasle su oko 16 odsto, dok je Meta Platforms napredovala osam odsto. Dionice Applea porasle su šest odsto, dok je Microsoft skočio tri odsto.

Glavni prosjeci porasli su čak i nakon što je indeks potrošačkog raspoloženja Univerziteta u Mičigenu dostigao drugi najniži nivo u istoriji. Potrošači takođe predviđaju porast cijena od 7,3 odsto u narednoj godini, u odnosu na 6,5 odsto prošlog mjeseca.

Dionice su se snažno vratile otkako su se američki i kineski zvaničnici ranije ove sedmice dogovorili o 90-dnevnom primirju u svojim carinskim mjerama, što je ublažilo strahove ulagača od eskalacije globalnih trgovinskih napetosti i rastućeg rizika za privredu.

Glavni partner u Harris Financial Group, Jamie Cox, rekao je da tržišta trenutno preispituju rizik stagflacije – ono što je nekada bio osnovni slučaj za ljude koji su bili sigurni da će carine odmah izbaciti inflaciju u nebo, zapravo nije potkrijepljeno podacima.

„Američki potrošač možda kaže da je zabrinut, ali ne troši toliko koliko troši. Potrošnja je važnija kada se isključi sva buka“, kazao je Cox.

Wall Street se takođe nada da će u nadolazećim sedmicama biti više jasnoće na trgovinskom frontu.

Predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će njegova administracija poslati pisma mnogim zemljama s detaljima o novim carinskim stopama, moguće u naredne dvije do tri sedmice.

