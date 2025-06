S&P 500 i Nasdaq u plusu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 je u ponedjeljak zatvorio neznatno više nakon što su se zvaničnici predsjednika Donalda Trumpa sastali sa svojim kineskim kolegama u nastojanju da riješe trgovinska pitanja između dva ekonomska diva.

Široki tržišni indeks dodao je 0,09 odsto i zabilježio drugu pobjedničku sesiju, zatvorivši na 6.005,88. Nasdaq Composite porastao je 0,31 odsto i završio na 19.591,24.

Dow Jones Industrial Average pao je 1,11 bodova i zatvorio na 42.761,76, prenosi SEEbiz.

Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine održali su trgovinske razgovore u ponedjeljak u Londonu, a američki ministar finansija Scott Bessent, ministar trgovine Howard Lutnick i trgovinski predstavnik Jamieson Greer, koji je predstavljao direktora američkog Nacionalnog privrednog savjetag Kevina Hasseta, rekli su u ponedjeljak za CNBC da SAD traži potvrdu da će Kina obnoviti izvoz ključnih minerala.

„Svrha današnjeg sastanka je osigurati da su ozbiljni, rukovati se i da ovo završimo“, rekao je Hassett u emisiji Squawk Box na CNBC-u.

On je naveo da očekuju da odmah nakon rukovanja, sve kontrole izvoza iz SAD-a budu ublažene.

Razgovori bi trebalo da se nastave u utorak ujutro, rekao je izvor upoznat sa situacijom za CNBC.

Sastanak u Londonu dolazi nakon što su Trump i kineski predsjednik Xi Jinping prošle sedmice održali dugi telefonski razgovor. Prošlog mjeseca, dvije su se zemlje složile privremeno smanjiti carine dok traju trgovinski pregovori.

Dionice nekoliko firmi za poluvodonike porasle su u ponedjeljak. Qualcomm je skočio više od četiri odsto nakon što je proizvođač čipova najavio da će preuzeti firmu za poluvodonike Alphawave za 2,4 milijarde USD. Dionice Advanced Micro Devicesa porasle su 4,8 odsto, a Texas Instrumentsa 3,5 odsto, dok su dionice Nvidije porasle. Alibaba je dobila 1,8 odsto.

