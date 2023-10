S&P 500 gotovo nepromijenjen

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks ostao gotovo nepromijenjen jer su ulagači oprezni, s obzirom na to da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) mogla dodatno povećati kamatne stope.

Dow Jones oslabio je 0,22 odsto, na 33.433 boda, dok je S&P 500 porastao 0,01 odsto, na 4.288 bodova, a Nasdaq indeks 0,67 odsto, na 13.307 bodova, prenosi Hina.

Na najvećoj svjetskoj berzi vlada oprez već desetak dana, od kada su čelnici Fed-a poručili da bi kamatne stope do kraja godine mogle dodatno porasti i da bi se mogle zadržati na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo.

Rast ekonomije usporava, pri čemu slabe inflacioni pritisci, no inflacija je i dalje daleko od Fedovog ciljanog nivoa od dva odsto.

Guvernerka Fed-a Michelle Bowman kazala je da je spremna podržati još jedno povećanje kamata ako predstojeći podaci pokažu da se inflacija spušta presporo.

„Septembar je završio s mnogo nesigurnosti na tržištu. Tako je počeo i ovaj mjesec i svi se pitaju što će učiniti Fed. Uz to, tržištu bi bila potrebna potvrda da zarade kompanija rastu”, kazala je strateginja u firmi LPL Financial, Quincy Krosby.

Kasnije ovoga mjeseca počinje sezona objava kvartalnih poslovnih rezultata. Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 1,6 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su u drugom kvartalu pale 2,8 odsto.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,28 odsto, na 7.510 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,91 odsto, na 15.247 bodova, a pariski CAC 0,94 odsto, na 7.068 bodova.

