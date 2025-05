Solidan sedmični rast indeksa na Wall Streetu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionički indeksi na Wall Streetu završili su prošlu sedmicu s rastom.

Ulagače su, prema analitičarima, ohrabrili znakovi da američki predsjednik Donald Trump lagano ublažava svoju carinsku politiku, prenosi SEEbiz.

Dobro raspoloženje su im podigli i dobri poslovni rezultati kompanija, kao i dobri ekonomski izvještaji vlade o zaposlenosti i inflaciji.

Širi indeks Standard & Poor’s 500 napredovao je 161,46 bodova, odnosno 2,9 odsto, na 5.686,67 bodova u poređenju s petkom prošle sedmice, industrijski prosjek Dow Jones napredovao je 1.203,93 boda, odnosno tri odsto, na 41.317,43 boda, a tehnološki indeks Nasdaq Composite napredovao je 594,79 bodova, odnosno 3,4 odsto, na 17.977,73 boda.

U ponedjeljak su indeksi zatvorili mješovito. Dow Jones porastao je 0,28 odsto, S&P 500 0,06 odsto, a Nasdaq je pao 0,1 odsto.

U utorak su indeksi porasli nakon što je Trump neznatno ublažio carine na uvoz automobila i djelova. Dow Jones je porastao 0,75 odsto, S&P 500 0,58 odsto, a Nasdaq 0,55 odsto.

U međuvremenu, indeks povjerenja potrošača u američkoj privredi pao je u aprilu peti mjesec zaredom. New York Conference Board izvijestio je da je indeks pao na 86 bodova u aprilu s 92,9 bodova u martu, što je više nego što su analitičari očekivali u anketi Wall Street Journala.

U srijedu se vratilo mješovito trgovanje, nakon što su se pojavila dva podjednako mješovita ekonomska izvještaja. Dow Jones je porastao 0,35 odsto, S&P 500 0,15 odsto, a Nasdaq je pao 0,09 odsto.

Američki bruto domaći proizvod (BDP) smanjio se 0,3 odsto na godišnjem nivou u prvom tromjesečju ove godine, izvijestilo je američko Ministarstvo trgovine. Godišnja stopa inflacije temeljena na ličnim potrošnim izdacima (PCE) u SAD-u iznosila je 2,3 odsto u martu, izvijestilo je američko Ministarstvo trgovine.

U četvrtak su indeksi porasli zbog dobrih poslovnih rezultata Mete i Microsofta. Dow Jones je porastao 0,21 odsto, S&P 500 0,63 odsto, a Nasdaq 1,52 odsto.

Ministarstvo trgovine izvijestilo je da je potrošnja na nove građevinske projekte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pala 0,5 odsto u martu u odnosu na februar na godišnju stopu od 2,2 milijarde USD. U međugodišnjem poređenju, rast je iznosio 2,8 odsto.

Američka prerađivačka industrija, međutim, dodatno je pala u aprilu nakon pada u martu. Pokazatelj, koji izračunava Institut za upravljanje opskrbom (ISM), pao je 0,3 boda u odnosu na mart na 48,7 bodova.

U petak je Ministarstvo rada objavilo iznenađujuće dobar izvještaj o zaposlenosti i stopi nezaposlenosti u aprilu. Zaposlenost u SAD-u u aprilu je usporila manje nego što se očekivalo, a stopa nezaposlenosti ostala je nepromijenjena na 4,2 odsto.

Ministarstvo trgovine izvijestilo je da su američke fabrike u martu primile 4,3 odsto više narudžbi nego u februaru.

S&P 500 je u petak porastao 82,53 boda, odnosno 1,5 odsto, Dow Jones 564,47 bodova, odnosno 1,4 odsto, a Nasdaq 266,99 bodova, odnosno 1,5 odsto.

S&P 500 je od početka godine izgubio 194,96 bodova, odnosno 3,3 odsto, Dow Jones je pao 1.226,79 bodova, odnosno 2,9 odsto, a Nasdaq 1.333,06 bodova, odnosno 6,9 odsto.

