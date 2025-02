Solarna elektrana Rudine priključuje se na prenosni sistem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i investitora Qair Montenegro, potpisali su danas u Podgorici ugovor o priključenu solarne elektrane (SE) Rudine na prenosni sistem, čime se nastavlja trend razvoja obnovljivih izvora energije i jačanja energetske stabilnosti.

Ugovor su potpisali izvršni direktor CGES-a, Ivan Asanović i Stefan Klikovac u ime Qair Montenegro.

Predstavnici CGES-a i investitora Qair Montenegro, izrazili su zadovoljstvo potpisanim ugovorom, ističući važnost ulaganja u obnovljive izvore energije, te njihov uticaj na ekonomsku i ekološku održivost zemlje.

Iz CGES-a je saopšteno da će SE Rudine, vrijednosti oko 40 miliona EUR, značajno doprinijeti povećanju proizvodnje čiste energije, te smanjenju emisije štetnih gasova.

“Projekat je dio šire strategije održivog razvoja, a njegova realizacija predstavlja korak naprijed u energetskoj tranziciji”, dodaje se u saopštenju.

Očekuje se da će SE Rudine biti operativna do kraja 2028. godine, kada će se i priključiti na prenosni sistem. Mjesto priključenja određeno je u skladu s rezultatima analize i nalazi se na sabirnicama 110 kilovolti (kV) u trafostanici (220)/110/35kV Vilusi.

Qair Montenegro je dio grupacije QAIR koja se bavi obnovljivim izvorima energije, finansiranjem, izgradnjom i radom kapaciteta koji se bave proizvodnjom solarne i energije vjetra i iz otpada, skladištenjem energije i proizvodnjom zelenog vodonika.

QAIR grupa raspolaže proizvodnim kapacitetima instalisane snage od jednog gigavata (GW), dok 660 zaposlenih radi na razvoju portfolija čija je snaga 34 GW i to u 20 država Evrope, Latinske Amerike i Afrike.

Menadžment QAIR-a ima ambiciju da ta kompanija postane lider u oblasti proizvodnje odgovorne energije.

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovali su šef Kabineta izvršnog direktora CGES-a, Aleksa Knežević, i predstavnici investitora Magdalena Kolanowska, Krzysztof Wajtysiak i Miloš Jovanović.

