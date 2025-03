Solana u zagrljaju stečajne uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi (NPCG) od početka februara više ne upravljaju Solanom “Bajo Sekulić”, a dugo najavljivano formiranje firme koje bi gazdovala najstarijim ulcinjskim preduzećem još je u magli, pišu Vijesti.

Stečajna uprava ne oglašava se mjesecima, a bivši radnici negoduju, jer im se dugovanja ne isplaćuju od kraja 2023. godine.

To je presjek stanja u kojem se trenutno nalazi Solana, koja vjerovatno živi najteže dane od osnivanja tridesetih godina prošlog vijeka, piše list.

U Nacionalnim parkovima Vijestima je potvrđeno da je 7. februara ove godine istekao ugovor o zakupu Solane.

“NPCG upravljali su cjelokupnom imovinom Solana “Bajo Sekulić” na osnovu ugovora o zakupu iz 2015. godine, koji je produžavan na osnovu aneksa zaključenih sa stečajnim upravnikom. Ovaj ugovor o zakupu je istekao 7. februara ove godine”, kazali su iz NPCG.

Kako je objašnjeno, nakon isteka ugovora o zakupu preduzeće još nije dobilo saglasnost od Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ta saglasnost je osnov za uspostavljanje odnosa na osnovu kojeg se obavljaju aktivnosti na ovom području.

“Formalno-pravne ingerencije javnog preduzeća ne postoje od dana isteka ugovora, odnosno od 7. februara ove godine, ali cijeneći značaj ovog jedinstvenog prostora, ranije zaposleni na Solani, nastavili su sa aktivnostima i poslovima obezbjeđenja, fizičke i tehničke zaštite imovine i sprečavanja vršenja protivpravnih radnji na ulcinjskoj Solani”, dodali su iz NPCG.

Oni su kazali da svakako očekuju formiranje upravljačkog tijela Parka prirode ulcinjska solana, što smatraju važnim korakom ka definisanju trajnog rješenja za budućnost tog zaštićenog područja.

Stečajni upravnik Solane, Miloš Popović, nije odgovorio na pitanja Vijesti upućena na broj dostupan redakciji.

Kada je u pitanju formiranje upravljačke strukture Solane, Vijesti su ranije objavile da Vlada i Opština Ulcinj pregovaraju na tu temu, ali da postoje različiti pogledi na moguće modele upravljanja.

U dopisu Vijestima, koji potpisuje predstavnik Sindikata bivših radnika, Saša Mitrović, navodi se da su neprijatno iznenađeni da nijesu primili novac od uplate koju su izvršili Nacionalni parkovi u novembru prošle godine u iznosu od 32 hiljade EUR.

“Dosadašnja praksa bila je da stečajni upravnici veći dio novca od zakupnine uplate radnicima i tako se radilo od 2015. godine. Zadnja uplata bivšim radnicima Solane, u iznosu od 200 EUR, bila je 30. decembra 2023”, navodi se u dopisu.

U dopisu se dalje ističe da radnici ne znaju šta se desilo, jer im stečajni upravnik ne odgovara na pozive.

NPCG su posljednju put uplatili novac stečajnoj upravi u novembru prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS