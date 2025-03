Snažan rast na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi snažno porasli, jer se ulagači nadaju da Vašington ipak neće zaoštriti carinski rat s najvećim trgovinskim partnerima.

Dow Jones indeks ojačao je 1,42 odsto na 42.583 boda, dok je S&P 500 skočio 1,76 odsto na 5.767 bodova, a Nasdaq indeks 2,27 odsto na 18.188 bodova, prenosi Hrportfolio.

Berze su sedmicama pod pritiskom, jer Vašington vodi carinski rat na više frontova – s Kanadom, Meksikom, Kinom i EU.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Donald Trump, dodatno je zaprijetio da će od 2. aprila uvesti recipročne carine na uvoz iz svih zemalja koje naplaćuju carine na uvoz američkih proizvoda.

Mnoge države su najavile protivmjere, pa se ulagači plaše zaoštravanja carinskog rata, što bi moglo dovesti do jačanja inflacije i naštetiti međunarodnoj trgovini i rastu ekonomije.

Međutim, posljednjih dana Vašington poručuje da bi mogao biti fleksibilniji, da su moguća neka izuzeća ili niže carine te da još ništa nije odlučeno.

Zahvaljujući tome, u ponedjeljak su berzanski indeksi snažno skočili i dostigli najviše nivoe u dvije sedmice.

Pritom su cijene akcija porasle u deset od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa.

Među najvećim dobitnicama bila je dionica Tesle, s skokom cijene od 12 odsto, pa je nadoknadila dio gubitaka iz proteklih sedmica.

Snažno su porasle i cijene dionica proizvođača čipova, koje su posljednjih sedmica takođe bile pod pritiskom. Cijena dionice Nvidije porasla je više od tri odsto, a AMD-a više od sedam odsto.

Na najvećoj svjetskoj berzi nije vladala euforija, na šta ukazuje manji obim trgovanja nego što je to uobičajeno. U ponedjeljak je na američkim berzama vlasnika zamijenilo 13,6 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obim u posljednjih 20 dana iznosio 16,5 milijardi.

Na evropskim berzama cijene dionica su blago pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,1 odsto na 8.638 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,17 odsto na 22.852 boda, a pariski CAC 0,26 odsto na 8.022 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS