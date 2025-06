Snažan rast indeksa na kraju sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice na američkim berzama skočile su u petak nakon što su najnoviji podaci o broju zaposlenih van poljoprivrede bili bolji od očekivanih, ublažavajući zabrinutost da se ekonomija suočava s neizbježnim usporavanjem.

Dow Jones Industrial Average porastao je jedan odsto. S&P 500 je dobio 1,2 odsto, premašivši nivo od 6.000 bodova prvi put od kraja februara. Nasdaq Composite je ojačao 1,5 odsto.

Rast tržišta podržao je rast Tesle više od pet odsto. Dionice proizvođača električnih vozila u četvrtak su opteretile tržište, oslabivši 14 odsto, dok se izvršni direktor Elon Musk prepirao s predsjednikom Donaldom Trumpom na društvenim mrežama, prenosi SEEbiz.

Druga velika tehnološka imena poput Nvidije, Meta Platformsa i Apple-a, takođe su trgovala više tog dana.

Zavod za statistiku rada objavio je u petak da je broj zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porastao 139 hiljada u maju, što je iznad Dow Jonesove prognoze od 125 hiljada za taj mjesec, ali manje od revidiranih 147 hiljada u aprilu. Stopa nezaposlenosti ostala je nepromijenjena na 4,2 odsto.

„Izvještaj o broju zaposlenih van poljoprivrednog sektora bio je bolji od očekivanog“, rekao je glavni tržišni strateg u Ameripriseu, Anthony Saglimbene, u intervjuu za CNBC.

Niz podataka objavljenih ranije ove sedmice nagovijestio je moguće usporavanje ekonomije, postavljajući pitanja o uticaju pregovora o višestrukim tarifama i sljedećim koracima za Federalne rezerve (Fed), koje će se sljedeći put sastati 17. i 18. juna, kako bi utvrdile politiku kamatnih stopa.

U četvrtak su zahtjevi za nezaposlenošću za period prošle sedmice bili veći od očekivanog. To se dogodilo dan nakon što je ADP objavio da je broj zaposlenih u privatnom sektoru u maju porastao za samo 37 hiljada, što je znatno ispod procjene Dow Jonesa od 110 hiljada. Aktivnost u američkom sektoru usluga takođe je neočekivano oslabila prošlog mjeseca.

