Snažan rast dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica snažno porasle jer je predsjednik američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jerome Powell poručio da slijedi usporavanje tempa povećanja kamatnih stopa, možda već od decembra.

Dow Jones porastao je 2,18 odsto, na 34.589 bodova, dok je S&P 500 skočio 3,09 odsto, na 4.079 poena, a Nasdaq indeks 4,41 odsto, na 11.468 bodova, prenosi SEEbiz.

Snažan skok indeksa zahvaljuje se Powellovoj poruci da bi već od decembra Fed mogao usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Stoga sada većina analitičara očekuje da će Fed u decembru povećati kamate ‘samo’ 0,5 postotnih bodova, nakon serije povećanja 0,75 bodova.

“Fed je, nakon agresivnog zaoštravanja monetarne politike od početka godine, u poziciji da uspori tempo povećanja kamata”, poručio je Powell, ali je upozorio i da će Fed održavati restriktivnu politiku neko vrijeme dok se inflacija ne smanji.

On je kazao da uprkos nekim obećavajućim znakovima, pred nama je još dug put do ponovnog uspostavljanja stabilnosti cijena.

On je upozorio i da ključna pitanja ostaju otvorena, uključujući ona do kojeg će nivoa trebati povećati kamate i koliko će se dugo zadržati na tim nivoima.

„Tržište je Powellov govor pratilo bez daha, čekajući odgovore na pitanja o trajanju i intenzitetu Fedovog zaoštravanja. Nije ih dobilo, no sve što podržava nadu da će Fed biti manje agresivan, pozitivno je za dionice, barem kratkoročno”, kazao je direktor u firmi Horizon Investment Services, Chuck Carlson.

A da Fed može usporiti tempo povećanja kamata pokazali su i objavljeni podaci s američkog tržišta rada. Agencija ADP izvijestila je da je u novembru broj zaposlenih u privatnom sektoru porastao 127 hiljada, dok su analitičari očekivali oko 200 hiljada.

Ti podaci pokazuju da se zbog visokih kamata smanjuje potražnja za radnom snagom, što bi trebalo doprinijeti usporavanju rasta plata i inflacije.

Među najvećim dobitnicama su bile dionice velikih tehnoloških kompanija, koje su prethodnih dana bile pod pritiskom.

Tako je cijena Nvidie skočila više od osam odsto, Tesle 7,7, Microsofta više od šest, a Applea gotovo pet odsto.

Zahvaljujući skoku, indeksi su povećali dobitke u novembru. Tako je u proteklom mjesecu Dow Jones porastao 5,7, S&P 500 5,4, a Nasdaq indeks 4,4 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,81 odsto, na 7.573 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,29 odsto, na 14.397 bodova, a pariski CAC 1,04 odsto, na 6.738 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS