Snažan rast cijena nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su prošle sedmice više od osam odsto, jer trgovci očekuju jaču kinesku potražnju.

Cijena barela na londonskom tržištu skočila je 8,6 odsto na 85,28 USD, dok je u Njujorku porasla 8,4 odsto na 79,86 USD.

Ovim su cijene nafte nadoknadile sve gubitke iz prethodne sedmice, prenosi SEEbiz.

I dok strahovi od usporavanja ekonomskog rasta zapadnih zemalja vrše pritisak na cijene, oni su potkrijepljeni vijestima o jačoj potražnji u Kini.

Sve više Kineza putuje, nakon ukidanja strogih pandemijskih ograničenja, pa se putni saobraćaj oporavlja.

“Trgovci prate pokazatelje mobilnosti u Kini, a ovi pokazatelji rastu, što podržava oporavak potražnje, a time i cijene nafte”, rekao je analitičar UBS banke, Giovanni Staunovo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS