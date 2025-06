Snabdijevanje naftnim derivatima trenutno nije ugroženo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snabdijevanje naftnim derivatima u Crnoj Gori u ovom trenutku nije ugroženo, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva navodeći da pomno prate geopolitičku situaciju koja utiče na promjene cijena naftnih derivate.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva kazali su da je danas, povodom aktuelne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i potencijalnih efekata na globalno tržište nafte, održan Savjet za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima, kojem je predsjedavao resorni ministar Admir Šahmanović.

Na sjednici je, kako se dodaje, analizirana trenutna situacija u pogledu dostupnosti i cijena naftnih derivata, sa fokusom na dva ključna segmenta: sigurnost snabdijevanja i kretanje cijena.

“Snabdijevanje naftnim derivatima u Crnoj Gori u ovom trenutku nije ugroženo. Ministarstvo je u direktnoj komunikaciji sa svim većim kompanijama koje snabdijevaju crnogorsko tržište, a sve procjene ukazuju da nema razloga za bojazan kada je u pitanju kontinuitet isporuka za Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se očekuje da bi cijene nafte mogle rasti, naročito ukoliko dođe do daljeg pogoršanja situacije ili eventualne blokade Hormuškog moreuza – strateškog pravca kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetske trgovine naftom.

“Međutim, u ovom trenutku ne postoje konkretni pokazatelji koji bi ukazivali na direktan poremećaj u snabdijevanju našeg regiona”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Oni su naveli da su cijene goriva u Crnoj Gori trenutno najniže u regionu (uz Bosnu i Hercegovinu), i jedne od najnižih u Evropi.

Kako se dodaje, cijena dizela trenutno iznosi 1,30 EUR po litru, što je, kako se navodi, 30 centi niže nego u Srbiji, 46 centi niže nego u Albaniji, 12 do 13 centi niže nego u Hrvatskoj i Sloveniji.

“Ova startna pozicija omogućava određeni amortizer i za eventualna blaga povećanja, ukoliko do njih dođe”, kaže se u saopštenju Ministarstva.

Oni su istakli da će pomno nadzirati promjene na tržištu i cijene goriva.

“Ali se skreće pažnja na eventualna neopravdana poskupljenja roba i usluga koja mogu biti vezana za promjene u cijeni nafte”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je iskustvo iz 2022. godine pokazalo da su mnoga poskupljenja tada bila dugoročna i neopravdana, iako se cijene derivata danas nalaze na znatno nižem nivou – niže za gotovo 25 odsto.

Iz Ministarstva su rekli da ostaju potpuno posvećeni i da će raditi na očuvanju stabilnosti tržišta i zaštiti interesa građana Crne Gore.

“U ovom izazovnom geopolitičkom trenutku, naše institucije djeluju koordinisano, proaktivno i odgovorno, kako bi se osigurao kontinuitet snabdijevanja i ekonomska sigurnost države”, kaže se u saopštenju.

Šahmanović je rekao da je u vremenu globalnih neizvjesnosti, posebno kada je riječ o tržištu nafte, važno da svi akteri pokažu odgovornost.

“Ne smijemo dozvoliti da se globalne krize koriste kao izgovor za neopravdana poskupljenja”, rekao je Šahmanović.

On je podsjetio da su tokom 2022. godine brojni proizvodi i usluge poskupili bez realne osnove, i da se te cijene nijesu vratile na prethodni nivo – iako su cijene goriva sada niže za gotovo 25 odsto.

“Takva praksa je neodgovorna“, ocijenio je Šahmanović.

