Smanjiti PDV na struju za domaćinstva ako EPCG podigne cijene

Podgorica, (MINA) – Porez na dodatu vrijednost (PDV) na električnu energiju za domaćinstva treba smanjiti na 14 odsto, ukoliko Elektroprivreda (EPCG) podigne cijene struje u Crnoj Gori, kazao je predsjednik Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić.

On je rekao da je, zahvaljujući programu Evropa Sad i drugim reformama, naplaćeno preko 150 miliona EUR više od plana ove godine.

„I sad moramo pomoći građanima! Ukoliko EPCG podigne cijene struje u Crnoj Gori, pod hitno smanjiti PDV na električnu energiju za domaćinstva na 14 odsto do stabilizacije cijena“, naveo je Spajić na Tviteru /Twitter/.

