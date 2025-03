Smanjen obim sive ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obim sive ekonomije na tržištu rada, prema ocjeni Vlade, drastično je smanjen, formalno je u posljednje tri godine zaposleno 74 hiljade ljudi, pa je trenutno legalno zaposlenih koji redovno izmiruju doprinose 290 hiljada.

I budžetski prihodi od naplate doprinosa uvećani su 50 odsto, navodi se u prilogu TVCG.

Prema riječima predsjednika Unije poslodavaca (UPCG), Slobodana Mikavice, učinjeno je mnogo i to se podcrtava, zahvaljujući programu Evropa sad 1, jer više uglavnom nema isplate “na ruke” kako je ranije bio slučaj, prenosi portal RTCG.

“Taj dio je sada u legalnim tokovima. Takođe, evidentno je da je veliki broj novih zaposlenih radnika nakon Evrope sad 1, a da se istovremeno nije smanjio broj nezaposlenih u tom momentu na Zavodu za zapošljavanje. Što je činjenica, da su se mnogi radnici iz neformalnog sada prešli u formalni rad”, naveo je Mikavica.

Pojavnih oblika sive ekonomije ima mnogo, a podaci pokazuju da je udio i do 30 odsto.

Čak i na tržištu rada, jer veliki broj radnika zbog nekih drugih primanja, poput socijale ili rada od kuće, ne želi da dobije status formalno zaposlenog, kazao je Mikavica.

“Ili imaju primanja u nekim drugim firmama ili institucijama gdje obavljaju svoje poslove, ali su na tržištu radne snage, odnosno obavljaju značajan dio rada, što takođe nije dobro”, rekao je Mikavica.

Nelegalno poslovanje primjetno je i na tržištu cigareta i duvana, ali i drugim djelatnostima poput frizerskih, kozmetičkih i drugih usluga koje se rade kod kuće.

Takođe u građevinarstvu zbog sezonskog karaktera zapošljavanja.

Mikavica smatra da su neophodne hitne mjere kako bi se suzbila siva zona u tom segmentu koji loše utiče na one koji posluju prema zakonu.

“Ovo je nelojalna konkurencija koja značajno utiče na to” , rekao je Mikavica.

On je dodao da doprinos sive ekonomije daje i neregistrovani smještaj u turizmu, te se osvrnuo na gubitak budžetskih prihoda.

“Imamo podatak da je oko 86 miliona izgubljeno samo kroz taj dio neprijavljenog smještaja. Da ne pominjem tu i turističke takse i razne druge prihode koje bi se indirektno ostvarili”, naveo je Mikavica.

Poslodavci smatraju da bi trebalo kreirati dodatne mjere koje će podstaći na legalan rad, ali i da što prije treba mijenjati Zakon o inspekcijskom nadzoru.

