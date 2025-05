Slovačka želi jaču privrednu saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Slovačka mogu kroz dijalog, razmjenu iskustava i izgradnju čvrstih poslovnih veza ojačati trgovinsku razmjenu i otvoriti vrata za dugoročne strateške projekte koji će donijeti korist privredama obje države, ocijenjeno je na crnogorsko–slovačkom biznis forumu.

Potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Pavle D. Radovanović, saopštio je da Komora, kao krovna institucija crnogorske privrede, prepoznaje važnost regionalnog i međunarodnog povezivanja, ističući da upravo ovakvi skupovi potvrđuju spremnost dvije zemlje da saradnju konkretizuju kroz razmjenu znanja i partnerstva između kompanija.

“Crna Gora i Slovačka su više od partnera – one su prijateljske zemlje koje njeguju zajedničke vrijednosti i interese, uz bogatu istoriju političke, kulturne i ekonomske saradnje”, rekao je Radovanović i zahvalio se na kontinuiranoj i snažnoj podršci Slovačke evropskom putu Crne Gore.

Forum, koji je okupio najviše državne zvaničnike i brojne predstavnike kompanija, organizovala ga je PKCG u saradnji sa Ambasadom Slovačke u Crnoj Gori i Slovačkom agencijom za razvoj investicija i trgovine (SARIO), a u partnerstvu sa Agencijom za investicije Crne Gore.

Radovanović je ukazao na značajne, ali još nedovoljno iskorišćene ekonomske potencijale između dvije zemlje, sa posebnim osvrtom na mogućnosti saradnje u energetici, poljoprivredi, prehrambenoj industriji, turizmu, IT sektoru i inovacijama.

“Kroz dijalog, razmjenu iskustava i izgradnju čvrstih poslovnih veza, možemo ojačati trgovinsku razmjenu i otvoriti vrata za dugoročne strateške projekte koji će donijeti korist našim privredama i društvima. Vjerujemo da je pred nama period u kojem će odnosi između Crne Gore i Slovačke biti ispunjeni novim sadržajem – zasnovanim na zajedničkom interesu, uzajamnom povjerenju i evropskim vrijednostima”, poručio je Radovanović.

Direktor SARIO, Robert Šimončič, istakao je važnost jačanja ekonomskih veza između Crne Gore i Slovačke.

“Ovo nije samo još jedan događaj iz diplomatskog kalendara. Današnji forum predstavlja stvarnu platformu za nove ideje, kontakte i, nadamo se, konkretne projekte i partnerstva”, kazao je Šimončič.

On je naveo da, iako Slovačka i Crna Gora imaju stabilnu trgovinsku razmjenu u tradicionalnim sektorima poput automobilske industrije i elektrotehnike, postoji značajan prostor za diverzifikaciju i povećanje dodate vrijednosti u oblastima kao što su energetika, upravljanje vodama, prehrambena industrija, HORECA, kao i informacione tehnologije.

“Danas na forumu imamo 31 slovačku kompaniju, što jasno pokazuje rastući interes slovačkih preduzeća za ovaj region, a agencija SARIO spremna je da pruži punu podršku kompanijama iz obje zemlje u razvoju zajedničkih investicionih i poslovnih inicijativa. Vjerujem da će ovaj forum biti temelj za dugoročna partnerstva, konkretne projekte i uspješne priče između Crne Gore i Slovačke”, poručio je Šimončič.

Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, poručio je da Crna Gora i Slovačka imaju potencijal da postojeće političke i prijateljske veze pretoče u još snažniju i sadržajniju ekonomsku saradnju.

On je ukazao na tri ključna pravca razvoja ekonomskih odnosa između Crne Gore i Slovačke: jačanje političkog partnerstva kroz konkretne ekonomske saveze, saradnju u oblasti zelene energije i intenzivniji razvoj digitalne transformacije.

“U svijetu koji se ubrzano mijenja, zelena tranzicija i digitalna rješenja više nijesu izbor, već put opstanka”, poručio je Milatović, naglašavajući važnost zajedničkog djelovanja u ključnim razvojnim oblastima.

Milatović je takođe istakao značaj međusobnog povjerenja kao osnove za privlačenje investicija.

“Želim da vas uvjerim da će Crna Gora stajati iza svakog kredibilnog partnera i investitora iz Slovačke, kroz jasne procedure, pravnu sigurnost i tretman jednak onom koji imaju domaći investitori. Pozivam vas da razmišljate o Crnoj Gori, ne samo kao o tržištu, već pouzdanom partneru sa kojim ćete dijeliti viziju razvoja i dugoročnog prosperiteta”, poručio je Milatović.

Predsjednik Slovačke, Peter Pelegrini, podsjetio je na bliske i prijateljske odnose Crne Gore i Slovačke, naglasivši da to partnerstvo nije samo formalna diplomatska relacija, već duboko prijateljstvo koje traje godinama.

On je naveo da je Slovačka još prije dvije decenije snažno podržala osamostaljenje Crne Gore, kao i njen evropski put, te da tu podršku nastavlja da pruža i danas.

Govoreći o budućnosti odnosa između dvije zemlje, Pelegrini je izrazio želju da se političke veze pretoče u konkretne ekonomske rezultate. Ukazao je na mogućnosti koje nude položaj Crne Gore, njeni uslovi za turizam, kao i strateška stabilnost.

Takođe je istakao prisustvo slovačkih kompanija u Crnoj Gori, te značaj digitalizacije kao strateške oblasti.

“Naše zemlje povezuju prirodne ljepote. Moramo efikasno koristiti te resurse i zajedno raditi na razvoju zelenih tehnologija”, naveo je Pelegrini.

On je dodao da Slovačka ima šta da ponudi kada su u pitanju održiva rješenja i digitalna transformacija – oblast u kojoj posjeduju značajno iskustvo i razvijene softverske kapacitete koji se već primjenjuju i u Crnoj Gori.

Poslovne i investicione ambijente Crne Gore i Češke predstavili su Aleksandra Božović iz Agencije za investicije Crne Gore, Silvia Radovanović, SARIO i generalni direktor EXIM banke, Rastislav Podhorec.

U okviru skupa potpisan je Memoranduma o razumijevanju (MoU) između slovačkih i crnogorskih kompanija, REMD i CMM Investment Consulting Group, a održani su i bilateralni susreti privrednika, tokom kojih je razgovarano o mogućnostima uspostavljanja potencijalne saradnje na konkretnim projektima.

