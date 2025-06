Slabija naplata boravišne takse u predsezoni

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Podaci kojima raspolaže Turistička organizacija Herceg Novi na osnovu naplate boravišne takse, govore da je od početka godine zaključno sa 6. junom naplata 12 odsto manja u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prema podacima lokalne TO, ukupni prihodi su u istom periodu niži pet odsto. Za ovu godinu planirani prihod od naplate boravišne takse je 1,7 miliona EUR, prenosi RTHN.

Miloš Kovačević iz TO Herceg Novi podsjetio je da je naplata boravišne takse bila nešto niža i prošle godine, čime je nastavljen negativan trend ne samo u Herceg Novom, već i u ostalim primorskim gradovima.

Ljetnja sezona tek predstoji i Kovačević smatra da će doći do značajnog priliva sredstava.

“Očekivanja su bila drugačija, Nacionalna turistička organizacija je napravila dobru promotivnu kampanju kroz posjete međunarodnim sajmovima, kroz organizaciju različitih studijskih posjeta. To je sve ispratila i naša TO sa samostalnim kampanjama u regionu, koje je naše najznačajnije tržište”, kazao je Kovačević.

On je naveo da glavni dio sezone tek predstoji gdje očekuju najveći priliv što se tiče njihove organizacije, a naravno i najveće ekonomske benefite kad je u pitanju ostatak privrede i cjelokupni grad.

“Odradili smo dobar posao što se tiče pripremnih aktivnosti, a privreda je uradila svoj dio posla”, dodao je Kovačević.

On smatra da je manji broj turista u prvih pet mjeseci uslovljen i nestabilnim situacijama u državama iz kojih dolaze najviše gostiju, ali i lošija avio povezanost u odnosu na Hrvatsku i Albaniju.

“Najznačajnije tržište za nas je region, Srbija, Bosna i Hercegovina (BiH), kao i Rusija, znamo da su u nekim od tih zemalja nestabilnije situacije, što utiče na frekventnost putovanja, koja su „luksuznije stavke“ i najviše se redukuju u takvim situacijama. Takođe, problem koji pogađa Crnu Goru kao destinaciju je nešto lošija avio povezanost sa nama bitnim tržištima van regiona, pogotovo sa zapadnom Evropom koja nama puni hotele u predsezonskom periodu. Smatram da bi taj problem trebalo da se rješava na državnom nivou”, kazao je Kovačević.

On je zaključio da je u Herceg Novom otvoreno preko 40 hotela sa preko pet hiljada ležajeva.

